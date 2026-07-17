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prozvala plenkovića

Kosor: Političari koji su izbjegli boriti se za državu i narod nemaju pravo prozivati branitelje

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N1 Info
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17. srp. 2026. 19:19
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13.06.2026., Zagreb- Politicarka Jadranka Kosor. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL
Sandra Simunovic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković dao je jučer intervju za HRT, gdje je rekao da je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje. Na društvenim mrežema se oglasila i bivša premijerka Jadranka Kosor.

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Plenković je naglasio kako njegova Vlada snažno podupire Hrvatsku vojsku, povećava obrambeni proračun i ulaže u modernizaciju Oružanih snaga, ali smatra da je Kundid napravio ozbiljnu pogrešku odbivši doći na sastanak u Vladu.

"Kad predsjednik Vlade pozove načelnika Glavnog stožera na razgovor, onda se na taj razgovor dolazi. Nakon takve procjene povjerenja više nema niti će ga biti", poručio je za za HRT. Istaknuo je kako to nije osobni sukob, nego posljedica, kako je rekao, "nezrele i potpuno pogrešne odluke".

Na X-u je premijerovu izjavu komentirala i Jadranka Kosor, čiju objavu prenosimo u cijelosti.

"Heroji koji su branili Hrvatsku od neprijatelja jedini imaju pravo reći da su "neki" izgubili njihovo povjerenje. Političari koji su izbjegli boriti se za državu i narod nemaju pravo prozivati branitelje. U mišju rupu", objavila je.

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Teme
andrej plenković jadranka kosor tihomir kundid

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