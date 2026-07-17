Kosor: Političari koji su izbjegli boriti se za državu i narod nemaju pravo prozivati branitelje

"Kad predsjednik Vlade pozove načelnika Glavnog stožera na razgovor, onda se na taj razgovor dolazi. Nakon takve procjene povjerenja više nema niti će ga biti", poručio je za za HRT. Istaknuo je kako to nije osobni sukob, nego posljedica, kako je rekao, "nezrele i potpuno pogrešne odluke".