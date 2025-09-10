Kosor: Zašto EPP ne izbaci Vučićevu stranku iz svoga okrilja? Zašto toliko licemjerja?

„Naše je stajalište vrlo jasno – Srbija zaslužuje bolje od onoga što je sadašnje stanje. Vlast snosi odgovornost jer danas, nažalost, imamo polarizirano društvo, nema dijaloga jer nema ni povjerenja među stranama. Isto tako, naglašavamo da želimo da se i oporba jasno opredijeli za europske vrijednosti“, poručio je Davor Ivo Stier.