Kosor: Zašto EPP ne izbaci Vučićevu stranku iz svoga okrilja? Zašto toliko licemjerja?

Eurozastupnik Europske narodne stranke (EPP) Davor Ivo Stier izjavio je za N1 da će se rasprava unutar stranke o statusu Srpske napredne stranke (SNS) održati u narednim danima, naglasivši kako „Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije“.
„Naše je stajalište vrlo jasno – Srbija zaslužuje bolje od onoga što je sadašnje stanje. Vlast snosi odgovornost jer danas, nažalost, imamo polarizirano društvo, nema dijaloga jer nema ni povjerenja među stranama. Isto tako, naglašavamo da želimo da se i oporba jasno opredijeli za europske vrijednosti“, poručio je Davor Ivo Stier.
Dodao je da je, kako je već istaknuo predsjednik EPP-a Manfred Weber, nužno analizirati situaciju i donijeti odluke. Weber je ranije naglasio da će budućnost SNS-a unutar EPP-a biti predmet rasprave ovih dana te da „EPP nije slijepa na događaje u Srbiji“.
Članstvo SNS-a u EPP-u komentirala je na X-u i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
"Zašto je EPP primila u okrilje Vučićevu stranku? Zašto EPP kao najveća politička obitelj u EU, ne izbaci Vučićevu stranku iz svoga okrilja? Zašto toliko licemjerja?", napisala je.
Zašto je @EPP primila u okrilje Vučićevu stranku? Zašto @EPP kao najveća politička obitelj u EU, ne izbaci Vučićevu stranku iz svoga okrilja? Zašto toliko licemjerja?— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) September 10, 2025
