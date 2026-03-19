Kad će se sastati Milanović i Plenković? "Očito postoji prijepor oko termina, ne znam hoće li biti prijepora i oko mjesta"

Uvijek, ističe, ponavljamo da se ta dva brda trebaju što češće sastajati i razgovarati, pogotovo o stvarima koje su ima zajednička odgovornost kao što je vanjska politika. „Moram reći da se slažem s predsjednikom Milanovićem koji je kazao da nema te riječi koju on može reći na tom sastanku da Vlada Andreja Plenkovića promijeni svoje mišljenje prema Izraelu. Naša Vlada je već toliko duboko u suradnji s Izraelom da sumnjam da postoji prostor da promijene mišljenje”, ocijenio je. Vidjeli smo da od te države nabavljamo oružje, naši ministri tamo redovito putuju i podupiru njihovu Vladu koja provodi genocid i sustavno krši međunarodno pravo, zajedno sa SAD-om, napominje Živković.