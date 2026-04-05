Arhitekt Smiljan Radić Clarke dobitnik međunarodne nagrade Pritzker

Čileanski arhitekt hrvatskih korijena Smiljan Radić Clarke (60) dobitnik je ovogodišnje međunarodne nagrade "Pritzker“ kojom se od 1979. godine odaje počast živom arhitektu za njegov "doprinos čovječanstvu i okolišu“ kroz arhitekturu, priopćio je organizator.
Radić Clarke je rođen u Santiago de Chileu u obitelji imigranata. Očevi roditelji su s otoka Brača u Hrvatskoj, a majčini iz Ujedinjenog Kraljevstva.
Istaknuo se radovima u toj južnoameričkoj zemlji gdje je projektirao stambene zgrade, ali također i javne namijenjene kulturi, te privremene instalacije.
„Njegove zgrade djeluju privremeno, nestabilno ili namjerno nedovršene, gotovo na rubu nestajanja, ali ipak pružaju strukturirano, optimistično i tiho radosno sklonište“, piše na internetskoj stranici nagrade.
Dizajnirao je paviljon Serpentine Gallery Pavilion u Londonu 2014. godine. Strukturu je činila prozirna ljuska od stakloplastike podržana velikim kamenom iz kamenoloma.
Godine 2017. Radić je osnovao Fundación de Arquitectura Frágil u Santiagu, koja organizira izložbe i istraživačke aktivnosti vezane uz eksperimentalnu arhitekturu. Radio je na zgradi kazališta u Concepcionu, gradu u Čileu, 2018. godine.
Međunarodnu nagradu, koja se dodjeljuje svake godine živom arhitektu za značajna postignuća, ustanovila je obitelj Pritzker iz Chicaga kroz svoju zakladu Hyatt.
Nagrada se dodjeljuje godišnje i često se naziva „Nobelom u arhitekturi“ i „najvišim činom u profesiji“, piše na njenoj stranici. Sastoji se od 100.000 američkih dolara i brončane medalje.
„To mi je velika čast“, rekao je Radić u povodu primanja nagrade. „Ali možda i mala glavobolja jer će vjerojatno značiti puno više medijskog praćenja nego što bih želio.“
U Čileu živi oko 200.000 Hrvata i njihovih potomaka, podatak je Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Ondje su se počeli doseljavati u drugoj polovici 19. stoljeća iz Dalmacije, uglavnom s otoka Brača i Hvara, zbog bolesti vinove loze, krize brodogradilišta i siromaštva. Nastavili su dolaziti u 20. stoljeću.
