Arhitekt Smiljan Radić Clarke dobitnik međunarodne nagrade Pritzker

U Čileu živi oko 200.000 Hrvata i njihovih potomaka, podatak je Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Ondje su se počeli doseljavati u drugoj polovici 19. stoljeća iz Dalmacije, uglavnom s otoka Brača i Hvara, zbog bolesti vinove loze, krize brodogradilišta i siromaštva. Nastavili su dolaziti u 20. stoljeću.