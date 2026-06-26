Krenuo vlak Sarajevo-Ploče, odmah se pojavili šokantni problemi

Željeznice FBiH

Željeznička veza između Sarajeva i Ploča obnovljena je u petak no prvi putnici na toj liniji suočili su se s problemima prouzročenim kvarom na lokomotivi ali i pokušajem ilegalnih migranata da, koristeći takvu vrstu prijevoza iz BiH uđu u Hrvatsku, objavili su lokalni mediji.

Podijeli

Oglas

Vlak iz Sarajeva, koji bi, sukladno najavama iz Željeznica Federacije BiH, na sezonskoj putničkoj liniji trebao prometovati do kraja rujna, krenuo je na vrijeme, no kod Čapljine se navodno pokvarila lokomotiva pa je kompoziciju vagona s putnicima morala preuzeti druga lokomotiva Hrvatskih željeznica (HŽ).

Sve to dovelo je do kašnjenja, a novo je uslijedilo na samoj granici. Kako je objavio portal "Oslobođenja" čiji je novinar bio u vlaku, hrvatski granični policajci su tijekom redovite kontrole vlaka i putnika u jednom toaletu pronašli skrivene migrante.

Šest migranata u jednom toaletu

"Granični policajac je primijetio nešto sumnjivo kod jednog od toaleta. U početku nije mogao otvoriti vrata. Ipak nakon pet minuta uspio je i unutra je pronašao čak šest migranata", piše portal.

Linija između Sarajeva i Ploča jedina je međunarodna putnička željeznička veza BiH s inozemstvom.

Vlakovi na ovoj liniji trebali bi prometovati do 27. rujna, no samo petkom, subotom i nedjeljom.