Kruni Ragužu novi mandat na čelu vukovarskog SDP-a

author
Hina
18. tra. 2026. 13:01
Kruno Raguž
Davor Javorovic/PIXSELL

Na redovnoj izbornoj konvenciji vukovarskog SDP-a održanoj u subotu dosadašnji predsjednik Kruno Raguž izabran je da i u naredne četiri godine vodi vukovarsku organizaciju.

Gradski odbora SDP-a Vukovar zalaže za viziju razvoja Vukovara kroz reindustrijalizaciju, nova radna mjesta i fokus na dobar suživot i budućnost. 

"Bavit ću se i životom, ljudima i izgradnjom pravednijeg društva. Naš problem su i djeca koja ne samo da pohađaju različite programe, idu u različite razrede već idu i u različite smjene. Jasno smo naglašavali i to ćemo činiti i dalje, ne smijemo više nikad dozvoliti, pogotovo mi u Vukovaru, da se ponovno ubijamo i da naša djeca završavaju naše ratove", rekao je Raguž.

Zauzeo se i za prestanak "maltretiranja građana ratnim temama da bi se prikrivala nesposobnost i manipulacija" poručivši kako je vrijeme da se Vukovar okrene budućnosti. 

Izabrani su i potpredsjednici te tajnik gradske organizacije kao i članovi novog Gradskog odbora.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

