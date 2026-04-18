Kruni Ragužu novi mandat na čelu vukovarskog SDP-a

Na redovnoj izbornoj konvenciji vukovarskog SDP-a održanoj u subotu dosadašnji predsjednik Kruno Raguž izabran je da i u naredne četiri godine vodi vukovarsku organizaciju.
Gradski odbora SDP-a Vukovar zalaže za viziju razvoja Vukovara kroz reindustrijalizaciju, nova radna mjesta i fokus na dobar suživot i budućnost.
"Bavit ću se i životom, ljudima i izgradnjom pravednijeg društva. Naš problem su i djeca koja ne samo da pohađaju različite programe, idu u različite razrede već idu i u različite smjene. Jasno smo naglašavali i to ćemo činiti i dalje, ne smijemo više nikad dozvoliti, pogotovo mi u Vukovaru, da se ponovno ubijamo i da naša djeca završavaju naše ratove", rekao je Raguž.
Zauzeo se i za prestanak "maltretiranja građana ratnim temama da bi se prikrivala nesposobnost i manipulacija" poručivši kako je vrijeme da se Vukovar okrene budućnosti.
Izabrani su i potpredsjednici te tajnik gradske organizacije kao i članovi novog Gradskog odbora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
