74-godišnjakinja nasjela na prevaru s kriptovalutama: Ostala bez 150.000 eura

Oštećena je prijavila da je u dva navrata početkom svibnja i rujna ove godine putem internetske platforme otvorila korisnički račun za investiranje u kriptovalute, gdje je kroz više uplata uložila novčani iznos od 150.000 eura, a kako nije zaprimila nikakvu isplatu dobiti niti je mogla podignuti uloženi novac shvatila je da je prevarena i prijavila policiji, objavila je u petak PU šibensko-kninska.