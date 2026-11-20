Nitko, međutim, još ne zna točno kako će to činiti, jer HNB, koji u tom dijelu postaje nadležan za sve vjerovnike, a ne samo banke, još nije donio predviđeni podzakonski akt, koji bi trgovcima i operaterima dao točne upute o tome kako vršiti kreditnu procjenu, koje informacije od kupca smiju tražiti i kako će ih i otkuda ovaj dostaviti. Banke preko registra kredita informacije razmjenjuju. Hoće li sada ti podaci slobodno kolati?