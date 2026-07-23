Kupovat ćemo jeftiniju odjeću? Velika promjena za trgovine i kupce

"Imamo sakupljanja odvojenog otpadnog tekstila, što je u Hrvatskoj već prisutno. Znači, fokus je stavljen na izbjegavanje nastanka otpada. Ne da nastane, nego, znači, sav tekstil koji kupujete, treba najprije razmisliti je li ga moguće ponovno upotrijebiti", kazala je Sanja Radović iz Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša.