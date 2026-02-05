Lalić: Bojkotirajte Sabor ako ruši Ustav. Napravite nešto konkretno, učinite nešto!

“Građanski odgoj postoji tek u nekolicini mjesta. Obrazovni sustav ne djeluje i ne snaži vrijednosti demokracije, a povijesni udžbenici zanemaruju druga povijesna zbivanja van Domovinskog rata. Mladi nastoje produljiti rat koji je završio kad se većina njih nije rodila, i koliko god to bilo bizarno, to nije čudno. Oni izražavaju političnost, imaju poriv za njom, ali nemaju prilike da se izraze. Mladeži stranaka nisu to, vrlo malo je omladinskih medija koji ne bježe od političkih tema, nema snažnih organizacija za mlade te oni postaju generacijska jedinica koja prihvaća kolektivno desni ekstremizam i izražavaju se mimo sporta kroz navijačku supkulturu ili glazbu poput Thompsona.”