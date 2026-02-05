sociolog
Lalić: Bojkotirajte Sabor ako ruši Ustav. Napravite nešto konkretno, učinite nešto!
Sociolog Dražen Lalić poručuje političkoj ljevici nakon događanja Thompsona: „Pozovite svoje pristalice na trg, ljudi će doći. Bojkotirajte Sabor ako ruši Ustav. Napravite nešto konkretno, potpisujte peticiju, učinite nešto!”
Kakvu municiju ustav i koncept pravne države uopće imaju pred identitarijanskim pitanjima Hrvatske u 2026.? U narativu HDZ-a – koji s ustaškim nasljeđem postupa kao s usputnom, minornom smetnjom – Thompson, domoljublje i sport postaju predziđe nezavisne domovine u borbi protiv Možemo! i njihovih „jugokomunističkih, antihrvatskih“ agendi. Možemo! u očima navijačkih tisuća time postaje agresor na nacionalne vrijednosti utjelovljene u zajedništvu na “trgu svih Hrvata”, piše H-alter.
Kako za H-Alter komentira sociolog Dražen Lalić, u mladima, koji su dominirali publikom na dočeku rukiometaša, takva društvena klima uzgaja radikalizam, a u tom je ključan čitav niz odgojnih faktora:
“Građanski odgoj postoji tek u nekolicini mjesta. Obrazovni sustav ne djeluje i ne snaži vrijednosti demokracije, a povijesni udžbenici zanemaruju druga povijesna zbivanja van Domovinskog rata. Mladi nastoje produljiti rat koji je završio kad se većina njih nije rodila, i koliko god to bilo bizarno, to nije čudno. Oni izražavaju političnost, imaju poriv za njom, ali nemaju prilike da se izraze. Mladeži stranaka nisu to, vrlo malo je omladinskih medija koji ne bježe od političkih tema, nema snažnih organizacija za mlade te oni postaju generacijska jedinica koja prihvaća kolektivno desni ekstremizam i izražavaju se mimo sporta kroz navijačku supkulturu ili glazbu poput Thompsona.”
Za otpor takvom stanju na terenu, plodnom za plasiranje floskula, potreban je veći, kontinuiraniji pritisak. Lalić smatra da su Tomaševićevo jučerašnje istupanje i neuzmicanje pred pritiscima pohvalni, ali i da su Grad i lijeva oporba trebali djelovati asertivnije:
“Gvožđe se kuje dok je vruće. Oni će se žaliti Ustavnom sudu, ali moraju voditi političku borbu na terenu. Zagrepčani koji su izašli na izbore su zgroženi, imaju osjećaj da ih nitko ne štiti, osim parolama.”
Vapaj da se nešto poduzme na instancama koje to zaista i mogu zato visi u zraku još od osvajanja Hipodroma, pa od prijetećih okupljanja pred manjinskim kulturnim centrima prošle godine, sve do neustavnog dočeka rukoimetaša. Kako ističe Lalić:
“Upozoravali smo da će se ovo dogoditi. Zloupotrijebili su sport stotinu puta, sve smo to mogli očekivati.” Sada, u veljači 2026., ZDS ima prostor i pristaše u Saboru, Thompson evidentnu zaštitu vladajuće stranke, javni prostor svojataju neometani osobni interesi, a sport je ponovno koloniziran kao poprište nacionalne drame.
Za Hrvatsku danas, to je permanentno stanje. Na ulicama Zagreba imali smo primjer osvajanja prostora sportsko-nacionalnim fanatizmom i u subotu 16. siječnja, iako u puno manjem opsegu. Na putu za tekmu, horda maskiranih muškaraca u crnom – procjene broja variraju od više desetaka do dvjestotinjak – prošla je Savskom obustavljajući promet, dižući desnice u sieg heil te paleći baklje, bacivši dvije u prostor privatnog ugostiteljskog objekta Krivi put. Skup nije prijavljen policiji, te je ona na temelju dojave poslala pet službenih vozila u nadzor. No, nitko nije priveden. Na javnim kanalima gradskih vlasti nije bilo komentara o tom ekscesu.
Na pitanje zašto nitko nije priveden, PU zagrebačka ponovila je isto i za H-Alter, a dalje da će postupati nakon kriminalističkog istraživanja “ako se utvrdi protupravno djelovanje” na temelju snimki skupa. Podsjetimo, zakonski rok za korištenje pirotehnike istekao je 8. siječnja, javni skupovi se ne smiju održavati bez prijave policiji, radilo se o evidentnom remećenju javnog reda i mira, a i isticanje fašističkih obilježja je protuzakonito.
Prema Laliću, izostanak reperkusija od snaga reda i mira ne čudi, posebno kad su u pitanju ekstremne jezgre navijačkih skupina koje djeluju kao politički aktivisti. No upravo taj manjak reperkusija dovodi do podjela kojima se HDZ jučer poigrao: “Kad se takve stvari normaliziraju, kao kad čovjek dugo zanemaruje teške bolove, oni su sve teži i prijete da djeluju pogubno. Tako je i sa društvom. Ono takve simptome ili probleme ne smije zanemarivati jer se ono tako razgrađuje, dezintegrira.”
Tko će i kako svojatati prostor u međuvremenu do eventualnih odluka Ustavnog suda po tužbama koje će biti podnesene, prilično je evidentno. Kako komentira Lalić, Možemo! i oporba zato će morati biti pokretniji, okretniji i konkretniji: “Vlast bi trebala i socijalizirati građane i isticati svoje vrijednosti.
Je li itko od njih jučer mogao pozvati građane da iziđu i brane svoj grad ili barem napisati pismo Ursuli von der Leyen i čelnicima Europe koji su se šetali po Zagrebu prošlog vikenda? Pozovite svoje pristalice na trg, ljudi će doći. Bojkotirajte Sabor ako ruši Ustav. Napravite nešto konkretno. Potpisujte peticiju, ali učinite nešto.”
