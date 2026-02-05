Ovo je jedina lokacija u Hrvatskoj na kojoj nije potrebno prijaviti prosvjed

Prema članku 13 Zakona o javnom okupljanju, mirna opuljanja i javni prosvjedi mogu se održavati na zagrebačkom Trgu Francuske Republike bez prethodne prijave nadležnim tijelima.
Glavni urednik portala Morski.hr, Jurica Gašpar, podsjetio je na tu pravnu činjenicu putem objave na svom Facebook profilu, a svoj komentar dodala je i zastupnica Dalija Orešković.
"Ne znam jeste li znali, ali dobro je znati kao zanimljivost. Naime, Trg Francuske Republike u Zagrebu specifično je mjesto jer je to jedina lokacija u Republici Hrvatskoj na kojoj se, prema Zakonu o javnom okupljanju, mirna okupljanja i javni prosvjedi mogu održavati bez prethodne prijave nadležnim tijelima", piše Gašpar.
"Dok se prosvjedi na svim drugim javnim površinama u državi moraju prijaviti policiji najmanje pet dana unaprijed, članak 13. Zakona o javnom okupljanju izuzima Trg Francuske Republike od tog pravila. Ova lokacija služi kao sigurnosni ventil za demokraciju, omogućujući građanima da odmah i spontano izraze svoje mišljenje bez čekanja na dozvole ili rješenja", dodaje.
"E sad, ako mislite da je to plod dobre volje hrvatskog zakonodavca, a ne činjenice da smo članica EU, razmislite još jednom..."
"Hrvatska je uvođenjem ovakvog mjesta željela ispuniti visoke standarde Vijeća Europe i Europskog suda za ljudska prava, koji nalažu da države moraju osigurati barem jedan prostor gdje je sloboda okupljanja apsolutna i neovisna o administrativnim odobrenjima.
Tako smo, unatoč tolikom trudu da budemo Vučićeva Srbija, ipak morali usvojiti i neke civilizacijske standarde. S obzirom na ovo, eto, dakle, ideje, svima koji sutra žele organizirati neki novi skup - ne trebate pitati ni Plenkovića, ni Božinovića, ali ni Tomaševića za dozvolu. Samo dođite na "Francuski" trg i prosvjedujte ili se okupljajte...", kaže Gašpar.
Dalija Orešković dodala je:
"Božinović je na primjeru nedavnog skupa na splitskoj Rivi javno dao do znanja da prijave i dozvole nisu potrebne niti za druga mjesta, pa čak niti nekome ispod prozora."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
