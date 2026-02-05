Hasanbegović: Mnoštvo koje se okuplja na Thompsonovim koncertima nije politički monolitno

"Ovo vidim tek kao epizodu jednog dubljeg fenomena I dugotrajnijega, koji traje još od proteklog ljeta I cijele medijsko-političke histerije vezano uz koncerte gospodina Marka Perkovića Thompsona. Površno je dnevnopolitički gledati tko je u što zagrabio. Naravno, politička klasa, bez obzira je li riječ o takozvanoj ljevici ili Andreju Plenkoviću na različite načine želi parazitirati na fenomenu Marka Perkovića Thompsona I stanovitom raspoloženju koje nedvojbeno postoji u hrvatskom narodu", tvrdi Hasanbegović pa nadodaje: