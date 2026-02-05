"epizoda dubljeg fenomena"
Hasanbegović: Mnoštvo koje se okuplja na Thompsonovim koncertima nije politički monolitno
Povjesničar i bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o političkoj i društvenoj dimenziji dočeka rukometaša u ponedjeljak u Zagrebu koji je organizirala Vlada RH i Hrvatski rukometni savez, bez da su zatražili suglasnost Grada Zagreba.
Vidite li ovo kao pokušaj premijera da "zagrabi" u desniji dio biračkog tijela, na koje vi ciljate?
"Ovo vidim tek kao epizodu jednog dubljeg fenomena I dugotrajnijega, koji traje još od proteklog ljeta I cijele medijsko-političke histerije vezano uz koncerte gospodina Marka Perkovića Thompsona. Površno je dnevnopolitički gledati tko je u što zagrabio. Naravno, politička klasa, bez obzira je li riječ o takozvanoj ljevici ili Andreju Plenkoviću na različite načine želi parazitirati na fenomenu Marka Perkovića Thompsona I stanovitom raspoloženju koje nedvojbeno postoji u hrvatskom narodu", tvrdi Hasanbegović pa nadodaje:
"Potpuno je promašeno i neutemeljeno u bilo kojoj činjenici narodno mnoštvo koje se okuplja na Thompsonovim koncertima promatrati kao monolitno političko-stranačku formaciju. Riječ je o ljudima koji imaju svoje motive vrlo različitih političko-stranačkih usmjerenja. Plenković je nastupio politički pragmatično, mjesecima upozoravam da takozvana ljevica stvaranjem protuustaške, protufašističke histerije, egzorciranjem ustaštva, obnavljajući paradigme i rječnik jugoslavenske politike iz sedamdesetih I osamdesetih godina prošlog stoljeća, da su tako postali korisni idioti Plenkovićeve politike."
