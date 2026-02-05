HDZ ne odustaje: Je li to bio Tomaševićev dvojnik ili hologram?

Nakon što je Grad Zagreb zbog izmjenjenih okolnosti otkazao organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, a Vlada Republike Hrvatske svega nekoliko sati kasnije preuzela tu ulogu, otvorena su pitanja o granicama ovlasti izvršne vlasti i autonomiji lokalne samouprave. HDZ unazad dva dana objavama "potpiruje" vatru sa zagrebačkom vlasti
Podsjetimo, Grad je doček za 2. veljače imao isplaniran u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom, no nakon što je iz HRS-a stigla informacija da igrači žele nastup Marka Perkovića Thompsona, Grad je odustao od organizacije. Vlada je potom preuzela organizaciju događaja, što dio javnosti smatra pravno i politički upitnim potezom.
Današnju objavu HDZ-a na Facebooku prenosimo u cijelosti.
"Slažemo se s Tomaševićem – Sve su maske pale. Ali, njegove!
U očaju se opet koprca i laže, no ni to mu neće pomoći. Hrvati mu se rugaju jer je još prije 2 dana uhvaćen u licemjernom muljanju.
Lani, kao suorganizator dočeka tih istih 🇭🇷 rukometaša, početkom te iste veljače, na tome istome Trgu bana Jelačića – nije vidio problem u Thompsonovom nastupu. Štoviše, pozivao je Zagrepčane da u što većem broju dođu na proslavu, napominjući da 🇭🇷 reprezentativci imaju pravo sami odabrati koji će izvođači s kojim pjesmama nastupati.
Je li to na Jelačić-placu bio njegov dvojnik? Ili hologram?
"Umjesto da se ispriča..."
Pustimo, međutim, šalu. Umjesto da se ispriča sugrađanima zbog pokušaja zabrane dočeka i iskazivanja nacionalnog ponosa, Tomašević je na vlastito raskrinkavanje odlučio odgovoriti onim jedinim što #možemosi znaju – agresijom, spinovima, novim uvredama na račun svih koji ne kleče pred njima & lažnim etiketiranjem vlastite zemlje.
Danas s njihovih društvenih mreža, uz egidu SVE SU MASKE PALE!, vrište „NDH“, „genocid“, „Hrvati koljači“, „fašisti“, „nacisti“… Ni Informer ne bi bolje.
Na žalost rigidne ljevice koja „protuustavnim“ proglašava svakog 🇭🇷 građanina koji nije glasovao za Možemo/SDP, Tomaševićeve licemjerne muljaže opet su prilično prozirne.
Zašto mu prošle godine Benčić i Kekin nisu na čelo lupile žig „USTAŠA“ kada se, kao suorganizator dočeka, složio da Thompson pjeva na Trgu?
Ponovimo pitanje, premda hrvatskom narodu više nije do šale s ovakvim antidemokratskim zabraniteljima: Je li to bio Tomaševićev dvojnik ili hologram?", napisali su.
