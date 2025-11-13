Gost Novog dana bio je politički analitičar Davor Gjenero. U razgovoru s Ivanom Hrstićem osvrnuo se nedavne nasilne događaje u čijem su središtu bili pripadnici i pripadnice manjinske srpske zajednice.
Oglas
Što nam dolazi na naplatu, a vidljivo je na ulicama?
"Svaki tip socijalne dinamike koji je naličio na ono prošli tjedan nije ugodan, međutim daleko od toga da bismo mogli govoriti o tome da je demokratski poredak ograničen", započinje Davor Gjenero.
Naglašava da nam "mnogo toga dolazi na naplatu" i nabraja na što misli.
"Dolazi nam na naplatu relativno niska razina političke kulture, činjenica da se nije ozbiljno i permanentno bavilo sprječavanjem nasilja, govora mržnje u javnom prostoru, kao i činjenica da se nismo dovoljno bavili političkom socijalizacijom i obrazovanjem mladih generacija", rekao je.
Hrvatska međutim, nije u situaciji da bi bila "nestabilna država", smatra analitičar i dodaje da "neki akteri koji su prije doprinosili sprječavanju društvenih napetosti, izgleda gube dio političkog utjecaja".
O napadu u Splitu: "Ne treba biti paranoik"
Osvrnuo se i na teorije da su strane službe bile iza napada na djecu i umirovljenike iz Novog Sada prilikom Dana srpske kulture u Splitu, a ne sami osumnjičeni kojih je po zadnjim informacijama privedeno najmanje šestero.
"Ne treba biti paranoik. Dobar je način na koji se postavio premijer. Ne treba zagovarati urotničke teorije, već smanjivati domaće tenzije", smatra Gjenero.
"Sad već godinu i pol dana mi se činilo da se napravila velika šteta time što je nakon dva mandata u kojem su predstavnici svih manjinskih zajednica sudjelovali u parlamentarnoj većini, formirana ona bez predstavnika srpske manjinske zajednice", ocjenjuje.
"Politika satanizacije Pupovca štetna za Hrvatsku"
Oko izložbe Medakovića u zagrebačkom SKC-s desnice se postavljalo pitanje je li ona na neki način bila Pupovčeva provokacija Plenkovića.
"To je vrlo ozbiljno pitanje. Ne bi htio biti Pupovčev advokat, međutim ako gledate modus operandi kojim je on djelovao od 90-ih do danas, ne vjerujem da bi on iz sjene zapravo stvarao napetosti. Više mi se čini da su ljudi nad kojima on nema kontrolu uspostavili relevantnu moć, a ta moć će rasti eksponencijalno i razmjerno tome hoće li se u dominantnom političkom diskurstvu nastaviti politika satanizacije Pupovca koja je već dugo vrijeme vidljiva, a štetna prije svega za Hrvatsku", zaključuje Gjenero.
Cijeli razgovor pogledajte u videu
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas