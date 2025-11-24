Splitski SDP pozvao na marš: "Antifašizam nije samo riječ – to je dalmatinska duša"

Splitski SDP pozvao je na dalmatinski marš 'Ujedinjeni protiv fašizma' koji će se održati u nedjelju, na Obali kneza Branimira u Zadru.
Protiv vala ekstremizma
"U Dalmaciji se diže snažan i ujedinjen otpor protiv vala ekstremizma, nasilja i pokušaja oživljavanja najcrnjih stranica povijesti. Zadar, Split, Šibenik, Dubrovnik i Korčula solidarno stoje rame uz rame protiv zabrana, prijetnji i fašističkih ispada koji već mjesecima truju ulice Hrvatske.
SDP Split nedvosmisleno podržava Dalmatinski marš i poziva sve Splićanke i Splićane, ali i sve slobodoumne građane Dalmacije da 30. studenoga 2025. u 12 sati dođu u Zadar na Obalu kneza Branimira i zajedno pošaljemo jasnu poruku: fašizam i mržnja nemaju mjesto u našoj Dalmaciji!
Antifašizam nije samo riječ – to je dalmatinska duša, prkos i ljubav prema slobodi koju smo stoljećima branili i branit ćemo je i danas. Dalmacijo, ne daj se – vidimo se u Zadru!", poručili su.
