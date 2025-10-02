Lažni liječnici 88-godišnjakinji uzeli 30.000 eura za "hitnu operaciju kćeri"

Uvjerio ju je da je njenoj kćeri žurno potrebna liječnička pomoć, odnosno operacija za koju treba uplatiti novac pa je ona, ne kontaktirajući svoju kćer niti druge poznate osobe, prema uputama navodno liječnika predala nepoznatoj ženi za koju je mislila da je iz riječke bolnice 30.000 eura za "operaciju".