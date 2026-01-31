policija poslala upozorenje
Lažni policajci ga uvjerili da ima krivotvorene novčanice - pa mu uzeli 5.500 eura
Zbog sumnje u prijevaru, zagrebačka je policija provela kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca, a građane je upozorila da policija nikada telefonom ne provjerava njihovo financijsko stanje niti ih izvješćuje o tome da kod sebe imaju „lažni novac“.
Policija je u subotu izvijestila da je provela kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca u dobi od 30, 30, 26 i 38 godina zbog sumnje na prijevaru na štetu 63-godišnjeg muškarca.
Sumnja se da su prvo-, drugo- i trećeosumnjičeni, zajedno sa zasad nepoznatom muškom osobom, počinili kazneno djelo prijevare u pokušaju, dok se drugo- i trećeosumnjičenog dodatno tereti za kazneno djelo krivotvorenja isprava.
Lažno predstavljanje i prijevara
Prema policijskim navodima, u kolovozu prošle godine četvrtoosumnjičeni je, prema unaprijed stvorenoj namjeri i zajedničkom dogovoru s ostalima, nazvao 63-godišnjaka i lažno se predstavio kao policajac. Pitao ga je je li dobio poziv iz policije, a kada je oštećeni odgovorio da nije, rekao mu je da se radi o istrazi vezanoj uz krivotvorene novčanice.
Lažni policajac tvrdio je da se jedna krivotvorena novčanica trenutačno nalazi kod oštećenog te zatražio da mu kaže ima li novčanice od 50 eura i da pročita njihove serijske brojeve. Nadalje ga je uvjeravao da bi novčanice trebalo odnijeti u FINA-u na provjeru, ali da je za to potrebna policijska potvrda koju će mu donijeti njegov „kolega“.
Također mu je rekao da će mu ta potvrda omogućiti naknadu štete, a ako ne pristane, da bi mogao odgovarati za kazneno djelo jer krivotvorene novčanice stavlja u optjecaj. Kako bi zadržao kontrolu nad situacijom, inzistirao je da oštećeni cijelo vrijeme drži otvorenu telefonsku liniju.
Krađa 5.500 eura
Nakon što je oštećeni pripremio novac i rekao da je spreman, četvrtoosumnjičeni je kontaktirao ostale osumnjičene i uputio ih na adresu kuće oštećenog u zagrebačkoj Dubravi.
Drugoosumnjičeni je došao na vrata, pokazao lažnu policijsku iskaznicu i predstavio se kao policajac, nakon čega ga je oštećeni pustio u kuću. Dok je razgovarao s četvrtoosumnjičenim preko mobitela oštećenog, drugi osumnjičeni je prema njegovim uputama postupao s novčanicama.
Kada je oštećeni novac stavio na stol, očekujući da će biti fotografiran, drugoosumnjičeni ga je upitao ima li još novca. Nakon što je dobio odgovor da nema, uzeo je novčanice sa stola i pobjegao iz kuće, otuđivši ukupno 5.500 eura.
Oštećeni je pokušao potrčati za njim, no osumnjičeni je ušao u vozilo u kojem ga je čekao trećeosumnjičeni te su zajedno pobjegli.
Neuspjeli pokušaj dan ranije
Policija navodi da su osumnjičeni dan ranije, 21. kolovoza, pokušali istu prijevaru. Zasad nepoznata muška osoba tada je također kontaktirala oštećenog, lažno se predstavila kao policajac i pokušala ga dovesti u zabludu pričom o krivotvorenim novčanicama.
Nakon što su shvatili da je oštećeni povjerovao u priču, prvoosumnjičeni je više puta nazvao drugo- i trećeosumnjičenog, koji su osobnim automobilom došli na adresu oštećenog. Na vozilo su prethodno stavili nepripadajuću zagrebačku registarsku pločicu.
Drugoosumnjičeni se ponovno lažno predstavio i pokazao policijsku značku nalik pravoj, ušao u kuću i fotografirao novčanice. Zatražio je ostatak novca radi provjere serijskih brojeva, a kada mu je rečeno da ga nema, zaprijetio je pretresom kuće i dolaskom interventne policije.
U jednom trenutku oštećeni je primijetio da vozilo kojim su osumnjičeni došli nema prednju registarsku pločicu. Tada je shvatio da se radi o prijevari te je rekao da će pozvati policiju, nakon čega su osumnjičeni pobjegli ne otuđivši ništa.
Daljnje postupanje
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, posebno izvješće podneseno je Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Osumnjičeni se već nalaze u istražnom zatvoru, dok se za jednom osobom i dalje traga.
