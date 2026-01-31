Lažni policajci ga uvjerili da ima krivotvorene novčanice - pa mu uzeli 5.500 eura

Lažni policajac tvrdio je da se jedna krivotvorena novčanica trenutačno nalazi kod oštećenog te zatražio da mu kaže ima li novčanice od 50 eura i da pročita njihove serijske brojeve. Nadalje ga je uvjeravao da bi novčanice trebalo odnijeti u FINA-u na provjeru, ali da je za to potrebna policijska potvrda koju će mu donijeti njegov „kolega“.