Ličani na nogama zbog opasnog otpada i tvornice litija: Oglasila se tvrka koja stoji iza pogona

Organizator prosvjeda "Hodaj za Liku", Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" tvrdi da više od godinu i pol nakon otkrića nezakonito odloženih 35.000 tona otpada u Gospiću lokacija nije sanirana, a javnosti nisu dostupni cjeloviti nalazi analiza vode i tla. Protivi se i pogonu za preradu litijevih soli u Smiljanskom polju, za koji smatra da je izgrađen bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš.