Lista za Rijeku: Vladino preuzimanje organizacije dočeka rukometaša opasan presedan

Lokalna samouprava postoji upravo zato da građani kroz svoje izabrane predstavnike odlučuju o pitanjima koja se tiču njihova grada i zajednice. Država ima pravo nadzirati zakonitost, ali nema pravo preuzimati upravljanje bez izvanrednih i jasno definiranih okolnosti. Zadiranje u te ovlasti nije tehničko pitanje, već udar na ustavni poredak i demokratske procese, smatra Lista za Rijeku.