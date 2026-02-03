Oglas

zadiranje u ustavnu autonomiju

Lista za Rijeku: Vladino preuzimanje organizacije dočeka rukometaša opasan presedan

author
Hina
|
03. velj. 2026. 12:02
Doček
Davor Puklavec/PIXSELL

Lista za Rijeku ocijenila je u utorak da je Vladina odluka o preuzimanu organizacije dočeka rukometne reprezentacije u Zagrebu, bez suglasnosti Grada Zagreba, opasan presedan koji zadire u ustavnu autonomiju lokalne samouprave.

Oglas

Lista za Rijeku ne ulazi u procjene je li odluka Grada Zagreba o načinu organizacije dočeka bila dobra ili loša. Na to imaju puno pravo kao jedinica lokalne samouprave, a konačnu ocjenu o njihovim potezima mogu i trebaju dati isključivo njihovi birači.

"Problem nije u političkom ukusu, simbolima ili ideološkim podjelama, već u činjenici da je država bez jasnog pravnog temelja preuzela ovlasti koje prema Ustavu pripadaju gradu", naglašava Lista za Rijeku.

Smatraju da takav potez Vlade otvara vrata daljnjoj centralizaciji i slabljenju lokalne demokracije u zemlji koja je već među najcentraliziranijima u Europskoj uniji.

"Ako danas država može bez suglasnosti preuzeti organizaciju događaja u Zagrebu, sutra se isto može dogoditi Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji ili bilo kojoj drugoj sredini kada odluke lokalne vlasti ne budu politički poželjne na nacionalnoj razini", stoji u priopćenju.

Lokalna samouprava postoji upravo zato da građani kroz svoje izabrane predstavnike odlučuju o pitanjima koja se tiču njihova grada i zajednice. Država ima pravo nadzirati zakonitost, ali nema pravo preuzimati upravljanje bez izvanrednih i jasno definiranih okolnosti. Zadiranje u te ovlasti nije tehničko pitanje, već udar na ustavni poredak i demokratske procese, smatra Lista za Rijeku.

Stoga poziva sve političke aktere i građane da obrane pravo gradova i županija na samostalno odlučivanje jer se radi o pitanju koje nadilazi pojedinačne slučajeve i izravno utječe na budućnost lokalne demokracije u Hrvatskoj.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
doček rukometaša lista za rijeku zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ