Lista za Rijeku: Vladino preuzimanje organizacije dočeka rukometaša opasan presedan

Lista za Rijeku ocijenila je u utorak da je Vladina odluka o preuzimanu organizacije dočeka rukometne reprezentacije u Zagrebu, bez suglasnosti Grada Zagreba, opasan presedan koji zadire u ustavnu autonomiju lokalne samouprave.
Lista za Rijeku ne ulazi u procjene je li odluka Grada Zagreba o načinu organizacije dočeka bila dobra ili loša. Na to imaju puno pravo kao jedinica lokalne samouprave, a konačnu ocjenu o njihovim potezima mogu i trebaju dati isključivo njihovi birači.
"Problem nije u političkom ukusu, simbolima ili ideološkim podjelama, već u činjenici da je država bez jasnog pravnog temelja preuzela ovlasti koje prema Ustavu pripadaju gradu", naglašava Lista za Rijeku.
Smatraju da takav potez Vlade otvara vrata daljnjoj centralizaciji i slabljenju lokalne demokracije u zemlji koja je već među najcentraliziranijima u Europskoj uniji.
"Ako danas država može bez suglasnosti preuzeti organizaciju događaja u Zagrebu, sutra se isto može dogoditi Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji ili bilo kojoj drugoj sredini kada odluke lokalne vlasti ne budu politički poželjne na nacionalnoj razini", stoji u priopćenju.
Lokalna samouprava postoji upravo zato da građani kroz svoje izabrane predstavnike odlučuju o pitanjima koja se tiču njihova grada i zajednice. Država ima pravo nadzirati zakonitost, ali nema pravo preuzimati upravljanje bez izvanrednih i jasno definiranih okolnosti. Zadiranje u te ovlasti nije tehničko pitanje, već udar na ustavni poredak i demokratske procese, smatra Lista za Rijeku.
Stoga poziva sve političke aktere i građane da obrane pravo gradova i županija na samostalno odlučivanje jer se radi o pitanju koje nadilazi pojedinačne slučajeve i izravno utječe na budućnost lokalne demokracije u Hrvatskoj.
