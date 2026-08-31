Veliki požar poharao karlovačku tvornicu, šteta stopostotna: Gradonačelnik otkrio što slijedi

"Vidjeli smo se s vlasnicima tvrtki. Jedna tvrtka ima sedam zaposlenih, druga puno više, ali ne rade svi tu. Lokacija im je jako bitna za poslovanje. Traži se alternativno rješenje za njihova skladišta. Narednih dana ćemo, vjerujem, imati rješenja. Premda sam već čuo da su poduzeli neke korake. Što se tiče tvrtke, šteta je stopostotna. Pred vlasnicima je puno zahtjevniji posao", rekao je Mandić.