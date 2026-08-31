GOLEMA ŠTETA
Veliki požar poharao karlovačku tvornicu, šteta stopostotna: Gradonačelnik otkrio što slijedi
Veliki požar koji je u ponedjeljak zahvatio tvornicu boja i lakova u Karlovcu ugašen je, no posljedice požara i dalje se saniraju, a gradonačelnik Damir Mandić otkrio je što su zasad pokazala ispitivanja zraka te kakva je situacija s onečišćenom vodom i štetom na objektima.
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Požar koji je izbio u ranim jutarnjim satima proširio se i na obližnje skladište trgovačke tvrtke. Iako je vatra ugašena, vatrogasci će tijekom noći ostati dežurati na požarištu.
O situaciji u Karlovcu za Dnevnik Nove TVgovorio je gradonačelnik Damir Mandić, koji je kazao da su prva ispitivanja pokazala kako nema posebnog onečišćenja zraka.
"Odrađena su preliminarna ispitivanja i pokazala su da nije došlo do posebnih zagađenja zraka. Ključne informacije još čekamo", kazao je Mandić.
Podsjetio je da je građanima iz preventivnih razloga preporučeno da ne otvaraju prozore i ne koriste klima-uređaje.
Mandić je potvrdio da je požar ugašen te pohvalio vatrogasce za posao koji su odradili. Dodao je da bi u utorak trebalo biti poznato više informacija o uzroku požara.
Sanacija Mrežnice
Velika količina vode korištena tijekom gašenja procijedila se, kazao je, dijelom do rijeke Mrežnice. Zbog toga su postavljene brane, a najavljena je i sanacija.
"Uslijed gašenja silne količine vode su bile na lokaciji. Jedan dio se procijedio do rijeke Mrežnice. Odmah se reagiralo, postavljene su brane. Uskoro će krenuti i sanacija, ali smo upozorili sugrađane da je zabranjeno kupanje od mjesta gdje je bio požar do ulaska Korane u Kupu", kazao je Mandić.
Gradonačelnik je govorio i o šteti koja je nastala na objektima te o situaciji s tvrtkama koje su ondje poslovale. S vlasnicima tvrtki već je razgovarao o mogućim rješenjima.
"Vidjeli smo se s vlasnicima tvrtki. Jedna tvrtka ima sedam zaposlenih, druga puno više, ali ne rade svi tu. Lokacija im je jako bitna za poslovanje. Traži se alternativno rješenje za njihova skladišta. Narednih dana ćemo, vjerujem, imati rješenja. Premda sam već čuo da su poduzeli neke korake. Što se tiče tvrtke, šteta je stopostotna. Pred vlasnicima je puno zahtjevniji posao", rekao je Mandić.
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