FOTO / Plima u Dalmaciji skoro metar, velika šteta u Kaštelima: Izlila se Cetina
Plima mora u Dalmaciji sinoć je dosezala čak 95 centimetara, što je izazvalo plavljenja riva u priobalnim i otočnim mjestima. Najkritičnije je bilo u Kaštelima, gdje su poplavljeni brojni objekti, doznaje se u splitskom Pomorsko-meteorološkom centru, u kojem za petak najavljuju novo jačanje juga.
Najava novog jačanja juga
Najkritičnije je bilo u Kaštelima, gdje su poplavljeni brojni objekti, doznaje se u splitskom Pomorsko-meteorološkom centru, u kojem za petak najavljuju novo jačanje juga.
Jaki udari vjetra noćas su kod Palagruže stvarali valove visoke i do osam metara, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod. Prema riječima Gorana Turčinova iz Pomorskog meteorološkog centra u Splitu, plima je uzrokovala izlijevanje mora na rivama u Splitu, među ostalim na Bačvicama i Zenti, ali se voda brzo povlačila. Udar juga na splitskom području dosezao je i do 130 kilometara na sat, piše HRT.
Narančasto upozorenje za cijelu Dalmaciju
Nakon kratkotrajnog smirivanja, jugo već sutra ponovno jača, mjestimice će biti olujno, zbog čega je za cijelu Dalmaciju izdano narančasto upozorenje.
Nakon snažnog nevremena koje je sinoć pogodilo Dalmaciju, stanje u Kaštelima danas se postupno smiruje. Zahvaljujući brzoj intervenciji žurnih službi, većina poplavljenih obiteljskih i ugostiteljskih objekata uz kaštelansku rivu je ispumpana, a slijedi sanacija štete. Plimni val na pojedinim je mjestima uzrokovao i podizanje asfalta, no prema informacijama Grada Kaštela, riva nije urušena te je šteta manja nego što se isprva činilo.
Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović potvrdio je da nije došlo do urušavanja rive te da se oštećeni dijelovi mogu sanirati u roku od desetak dana. Najavio je i da će početkom jeseni započeti preuređenje rive u Kaštel Starom i Kaštel Novom, koja će se povisiti za 1,2 metra, kao i postupno uređenje svih 17 kilometara rive u sedam Kaštela, kako bi se spriječile buduće poplave.
