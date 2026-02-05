Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović potvrdio je da nije došlo do urušavanja rive te da se oštećeni dijelovi mogu sanirati u roku od desetak dana. Najavio je i da će početkom jeseni započeti preuređenje rive u Kaštel Starom i Kaštel Novom, koja će se povisiti za 1,2 metra, kao i postupno uređenje svih 17 kilometara rive u sedam Kaštela, kako bi se spriječile buduće poplave.