Maloljetnici koji su napali Splićane idu u kućni pritvor: "Ne mrzimo nikoga. Imamo prijatelje u Dalmaciji"

Sudac istrage donio je odluku o kućnom pritvoru, što znači da će maloljetnici dobiti takozvanu nanogicu.
Maloljetnici koji su u srijedu na glavnom zagrebačkom trgu tukli splitske srednjoškolce dobili su kućni pritvor, doznaje Index.
Riječ je o trojici maloljetnika koji su jučer odvedeni u Remetinec nakon što ih je policija pronašla u blizini mjesta događaja i utvrdila da postoji osnovana sumnja da su sudjelovali u masovnoj tučnjavi na Trgu bana Jelačića.
Sudac istrage donio je odluku o kućnom pritvoru, što znači da će maloljetnici dobiti takozvanu nanogicu, uređaj kojim će se nadzirati jesu li doista kod kuće. Dok se ne riješe tehničke stvari oko kućnog pritvora i nadzora, ostaju u Remetincu.
U svojim obranama rekli su da nisu krivi. Kažu da vole Dalmaciju i njene stanovnike te da ljetuju u Dalmaciji. Tvrde i da imaju prijatelje i među navijačima Hajduka te da nikoga ne mrze.
Sva trojica imaju 16 godina, dvojica idu u prvi razred srednje škole i jedan u drugi. Ipak su dobili istražni zatvor u svojim domovima jer su dvojca već bila pod nadzorom centra za socijalnu skrb. Jedan je evidentiran zbog incidenta na prosvjedu antifašista i gejeva kod Močvare.
