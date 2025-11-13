"Poduzimamo mjere"
Ravnateljica splitske škole se oglasila o tučnjavi u Zagrebu
Ravnateljica splitske Pomorske škole Mirela Žižić izvijestila je u četvrtak da je dio učenika njezine škole tijekom posjeta sajmu knjiga Interliber u Zagrebu napadnut na Trgu bana Jelačića, pri čemu nitko nije teže ozlijeđen, a dva su učenika hospitalizirana u bolnici u Zagrebu.
Poznati detalji
"U vezi s događajem koji se jučer zbio na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, možemo potvrditi da su učenici Pomorske škole Split tog dana boravili u Zagrebu na jednodnevnom posjetu sajmu knjige Interliber, u organizaciji turističke agencije.
Prema informacijama kojima raspolažemo, dio učenika je nakon posjeta sajmu, u slobodno vrijeme, bio napadnut od strane za sada nepoznate skupine mlađih osoba. Na sreću, nijedan učenik nije zadobio teže tjelesne ozljede. Na mjesto događaja pozvana je policija, te je nekim učenicima pružena odgovarajuća medicinska pomoć.
Škola obavijestila roditelje
Škola je odmah obavijestila roditelje učenika i sve nadležne institucije, te poduzima sve potrebne mjere radi sigurnosti učenika i zaštite njihove dobrobiti.
Ovakvi incidenti su iznimno rijetki i do sada se nisu događali tijekom naših školskih putovanja. Pomorska škola Split i dalje će u suradnji s nadležnim tijelima provoditi odgojno-preventivne aktivnosti i mjere kojima se potiče nenasilna komunikacija i međusobno poštovanje među učenicima.
S obzirom na osjetljivost situacije i činjenicu da su u događaj uključeni maloljetnici, molimo za razumijevanje jer u ovom trenutku ne možemo davati dodatne pojedinosti", navela je.
Javila se i Klaićeva bolnica u kojoj su zbrinuti.
Klaićeva: Dobro su, otpustit ćemo barem jednog mladića sutra
"Zdravstveno stanje dvojice mladića, koji su nakon jučerašnjeg napada na Trgu bana Jelačića primljeni u Kliniku za dječje bolesti Zagrebu, strabilno je, obavljene su potrebne pretrage te bi u petak mogli biti otpušteni kućama, doznaje se od v.d. ravnateljice Kaićeve bolnice Ive Husjak.
"Oni su dobrog općeg stanja. Napravljene slikovne pretrage koje su nam potvrdile opseg ozljeda. Danas će još biti zadržani na liječenju, a sutra ujutro ćemo vidjeti hoćemo li otpustiti obojicu ili samo jednoga", kazala je je Hosjak. Dodala je kako su njihovi roditelji na putu za Zagreb.
Napad osudio i Grad Zagreb: Ne smijemo dopustiti da ga pojedinci ugroze
Napad na učenike u središtu Zagreba, te također jučerašnji napad na novinarsku ekipu N1, osudila je danas u ime Grada Zagreba glasnogovornica Gradske uprave Dinka Živalj.
"Radi se učenicima iz Splita koji su došli u Zagreb na Interliber. Isto tako osuđujemo napad na ekipu N1 televizije. Ozljeđenim mladićima želimo što ošto brži oporavak. Zahvaljujemo policiji na brzoj reakciji. Očekujemo da policija pronađe sve počinitelje i da ih sudovi kazne", kazala je.
"Zagreb je siguran grad, Zagreb je grad u koji su svi dobrodošli. Kao što znate, Zagreb je godinama na listi najsigurnijih gradova Europe. To je vrlo vrijedno postignuće i ne smijemo dopustiti da ga pojedinci i skupine ugroze. Moramo se svi truditi da očuvamo tu veliku vrijednost Zagreba, a to je sigurnost", kazala je Živalj.
