Ravnateljica splitske škole se oglasila o tučnjavi u Zagrebu

"Zagreb je siguran grad, Zagreb je grad u koji su svi dobrodošli. Kao što znate, Zagreb je godinama na listi najsigurnijih gradova Europe. To je vrlo vrijedno postignuće i ne smijemo dopustiti da ga pojedinci i skupine ugroze. Moramo se svi truditi da očuvamo tu veliku vrijednost Zagreba, a to je sigurnost", kazala je Živalj.