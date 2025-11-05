Ilustracija / Pixabay

Na Braču je sinoć došlo do nesvakidašnjeg incidenta kada su dvojica maloljetnika ukrala autobus u Bolu i njime se provozala do Supetra, pritom oštetivši vozilo i prometne znakove uz cestu.

Ukrali autobus bez svjetala

Policija je na Braču uhitila dvojicu maloljetnika koji su sinoć u Bolu ukrali autobus i vozeći bez svjetala i udarajući u znakove pored puta napravili na vozilu popriličnu štetu.

Provozali su se do Supetra i ostavili autobus na pristaništu. Pokušali su uhvatiti trajekt za Split, no tamo ih je dočekala policija.

Kako doznaje Dalmatinski, jednom je momku 16, a drugom 17 godina. Navodno nisu s Brača.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.