Maloljetnici ukrali autobus bez svjetla u Bolu i skršili ga do Supetra

N1 Info
05. stu. 2025. 10:38
Ilustracija / Pixabay

Na Braču je sinoć došlo do nesvakidašnjeg incidenta kada su dvojica maloljetnika ukrala autobus u Bolu i njime se provozala do Supetra, pritom oštetivši vozilo i prometne znakove uz cestu.

Ukrali autobus bez svjetala

Policija je na Braču uhitila dvojicu maloljetnika koji su sinoć u Bolu ukrali autobus i vozeći bez svjetala i udarajući u znakove pored puta napravili na vozilu popriličnu štetu.

Provozali su se do Supetra i ostavili  autobus na pristaništu. Pokušali su uhvatiti trajekt za Split, no tamo ih je dočekala policija. 

Kako doznaje Dalmatinski, jednom je momku 16, a drugom 17 godina. Navodno nisu s Brača. 

U tijeku je kriminalističko istraživanje.

