Mamić: “Hrebak je rekao da se premijeru na sastancima jako puno oponira, voljela bih stvarno to vidjeti”

Podijeli :

N1

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je u N1 studiju kod Igora Bobića gdje je komentirala odlazak Marija Banožića i prijedlog novog ministra obrane Ivana Anušića.

Mamić smatra da je premijer Plenković s jednim udarcem ubio dvije muhe. “Hrebak je rekao da se na koalicijskim sastancima jako puno oponira premijeru, voljela bih stvarno to vidjeti. Anušić je bio jedini koji je javno oponirao, kao po pitanju ministrice Nataše Tramišak. Sada kada je član Vlade bit će mu to puno teže raditi, s druge strane, on dolazi iz najjače stranačke organizacije”, rekla je.

Politički analitičar o Anušiću: “Ovo mu je bolna točka!”

O odnosu Anušić-Milanović napominje da nema sukoba ni između predsjednika i Božinovića. “Bila je to loša komunikacija i mislim da je Banožić bio težak za suradnju. Banožić ni nema ratni put, više se fokusirao na akademsku karijeri i mislim da Milanović neće ići protiv dragovoljca Domovinskog rata”, dodala je.

“Meni je zanimljive po čemu su to načelnici općina i župani uspješni. To se ne odnosi sada na Anušića. Mi čujemo te metafore da je uspješan jer je povukao puno novaca iz EU fondova, no što su ti novci donijeli i jesu li zastavili iseljavanje”, zapitala se dodavši da je Anušić uspješan zato što ga zovu uspješni župan.

“Plenković je naglašavao da je Anušić bio dio njegovog tima i sada je faza mira koja koristi izbornom rezultatu HDZ-a”, navela je Mamić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.