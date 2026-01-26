SOCIJALNA POLITIKA
Marija Lugarić o neisplati naknada nezaposlenima: Piletićevo ministarstvo je zakazalo
Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) u N1 Studiju uživo s Natašom Božić, komentirala je izostanak naknada za nezaposlene.
Naime, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ljudima je nudila jednokratne naknade za nezaposlene onima koji bi otvorili obrt, ali nisu ga dobili "jer država nema novca" i pritom su izgubili status i prava nezaposlenih osoba.
"Ne radi se o individualnom prijestupu ili slučajnosti nego institucionalnom neuspjehu. Ljudi su postupali u skladu sa zakonom i uputama HZZO-a. Ljudima je to omogućilo da pokrenu poslove i izlaz iz svojih životnih situacija, da bi im rekli "mi smo se malo šalili, nemamo novaca". To je prestrašno. Ne može se ljudima nuditi zakonsko pravo, a onda reći da se nema novca i to je problem, posebno u socijali, koja ima previše jednih te istih problema", rekla je Lugarić pa komentirala tvrde da isplata nije obavezna:
"Socijalnu politiku ne možemo voditi kao PR. Zakon je jasan, ako se samozaposlite, otvorite obrt, dobit ćete jednokratnu naknadu. Najstrašnije što sam pročitala jest da bi ljudi trebali čitati zakone, a radili su upravo onako kako je pisalo u uputama. Ministarstvo je tu zakazalo, po meni. Jer, ako nedostaje novca, treba vidjeti kako do njega. Moralo se vidjeti da ga nema i moralo ga se osigurati, sve ostalo je samo PR."
Više desetaka milijuna eura preraspodijeljeno je na sektor naoružanja tijekom jedne sjednice Vlade, a ovdje se radi o oko 300 zakinutih ljudi.
"Ne znam kako bih to definirala osim da je neodgovorno. Ne može se odgovornost prebaciti na građane, koji preuzimaju rizik, a politika tvrdi da je nešto napravila iako nije i nema odgovornosti za to."
Naglasila je da sva prava moraju biti dosljedna i moraju vrijediti za sve.
"Imamo obrazac lošeg upravljanja, to nije slučajno. Ako ignoriramo upute struke, upute na kršenje zakona i ništa se ne mijenja, u tome vidim obrazac i plan."
Ministarstvo sad ima dužnost osigurati osobne asistente za one koje su zakinuli, što je Ustavni sud potvrdio. Riječ je o 120 milijuna eura koje treba izdvojiti za to.
"Piletićeve procjene su dramatično netočne"
"Ako ne možemo u sustavu osigurati toner u printeru, o čemu govorimo? Ovdje se ne radi samo o ogromnoj količini novca koji ne znam kako će se osigurati. Pitanje je i koliko su točne procjene jer procjene ministra Marina Piletića su dramatično netočne. Pitanje je i kako će se provoditi sve to, hoće li roditelji sami morati pronalaziti osobne asistente? Ne znam kako će se nositi sustav s time. Da dođe ne znam tko, teško bi se nosio s ovime. Boli me što se to lomi na ljudima koji su u najgoroj poziciji. A kao političarku me boli što ne vidim kako će sustav početi funkcionirati. Ministar ne radi dobro svoj posao i nešto se mora dramatično promijeniti", kazala je Marija Lugarić.
Na samom kraju komentirala je i porast nasilja među mladima, posebno u zagrebačkoj Dubravi. Zbog toga je pozvala policiju da pojača prisutnost djelatnika "jer konstantno se događaju incidenti oko jedne te iste škole".
