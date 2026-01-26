Marija Lugarić o neisplati naknada nezaposlenima: Piletićevo ministarstvo je zakazalo

"Ako ne možemo u sustavu osigurati toner u printeru, o čemu govorimo? Ovdje se ne radi samo o ogromnoj količini novca koji ne znam kako će se osigurati. Pitanje je i koliko su točne procjene jer procjene ministra Marina Piletića su dramatično netočne. Pitanje je i kako će se provoditi sve to, hoće li roditelji sami morati pronalaziti osobne asistente? Ne znam kako će se nositi sustav s time. Da dođe ne znam tko, teško bi se nosio s ovime. Boli me što se to lomi na ljudima koji su u najgoroj poziciji. A kao političarku me boli što ne vidim kako će sustav početi funkcionirati. Ministar ne radi dobro svoj posao i nešto se mora dramatično promijeniti", kazala je Marija Lugarić.