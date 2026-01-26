Oglas

SOCIJALNA POLITIKA

Marija Lugarić o neisplati naknada nezaposlenima: Piletićevo ministarstvo je zakazalo

author
N1 Hrvatska
|
26. sij. 2026. 13:45

Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) u N1 Studiju uživo s Natašom Božić, komentirala je izostanak naknada za nezaposlene.

Oglas

Naime, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ljudima je nudila jednokratne naknade za nezaposlene onima koji bi otvorili obrt, ali nisu ga dobili "jer država nema novca" i pritom su izgubili status i prava nezaposlenih osoba.

"Ne radi se o individualnom prijestupu ili slučajnosti nego institucionalnom neuspjehu. Ljudi su postupali u skladu sa zakonom i uputama HZZO-a. Ljudima je to omogućilo da pokrenu poslove i izlaz iz svojih životnih situacija, da bi im rekli "mi smo se malo šalili, nemamo novaca". To je prestrašno. Ne može se ljudima nuditi zakonsko pravo, a onda reći da se nema novca i to je problem, posebno u socijali, koja ima previše jednih te istih problema", rekla je Lugarić pa komentirala tvrde da isplata nije obavezna:

"Socijalnu politiku ne možemo voditi kao PR. Zakon je jasan, ako se samozaposlite, otvorite obrt, dobit ćete jednokratnu naknadu. Najstrašnije što sam pročitala jest da bi ljudi trebali čitati zakone, a radili su upravo onako kako je pisalo u uputama. Ministarstvo je tu zakazalo, po meni. Jer, ako nedostaje novca, treba vidjeti kako do njega. Moralo se vidjeti da ga nema i moralo ga se osigurati, sve ostalo je samo PR."

Marija Lugarić
N1

Više desetaka milijuna eura preraspodijeljeno je na sektor naoružanja tijekom jedne sjednice Vlade, a ovdje se radi o oko 300 zakinutih ljudi.

"Ne znam kako bih to definirala osim da je neodgovorno. Ne može se odgovornost prebaciti na građane, koji preuzimaju rizik, a politika tvrdi da je nešto napravila iako nije i nema odgovornosti za to."

Naglasila je da sva prava moraju biti dosljedna i moraju vrijediti za sve.

"Imamo obrazac lošeg upravljanja, to nije slučajno. Ako ignoriramo upute struke, upute na kršenje zakona i ništa se ne mijenja, u tome vidim obrazac i plan."

Ministarstvo sad ima dužnost osigurati osobne asistente za one koje su zakinuli, što je Ustavni sud potvrdio. Riječ je o 120 milijuna eura koje treba izdvojiti za to.

"Piletićeve procjene su dramatično netočne"

"Ako ne možemo u sustavu osigurati toner u printeru, o čemu govorimo? Ovdje se ne radi samo o ogromnoj količini novca koji ne znam kako će se osigurati. Pitanje je i koliko su točne procjene jer procjene ministra Marina Piletića su dramatično netočne. Pitanje je i kako će se provoditi sve to, hoće li roditelji sami morati pronalaziti osobne asistente? Ne znam kako će se nositi sustav s time. Da dođe ne znam tko, teško bi se nosio s ovime. Boli me što se to lomi na ljudima koji su u najgoroj poziciji. A kao političarku me boli što ne vidim kako će sustav početi funkcionirati. Ministar ne radi dobro svoj posao i nešto se mora dramatično promijeniti", kazala je Marija Lugarić.

Na samom kraju komentirala je i porast nasilja među mladima, posebno u zagrebačkoj Dubravi. Zbog toga je pozvala policiju da pojača prisutnost djelatnika "jer konstantno se događaju incidenti oko jedne te iste škole".

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Marija Lugarić inkluzivni dodatak marin piletić socijala

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ