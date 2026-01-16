N1 doznaje: Čeka inkluzivni dodatak više od godinu dana, a to se umalo odužilo - zbog printera!

"Inkluzivni dodatak je jedan od najopsežnijih administrativnih zahvata u području socijalne politike te predstavlja znatno povoljnije i sveobuhvatnije pravo u odnosu na ranije naknade. Glavni razlog produljenja postupaka je velik broj zaprimljenih zahtjeva. Dulji postupak najčešće je povezan sa slučajevima novog ili dodatnog vještačenja, kada korisnici raspolažu starijom medicinskom dokumentacijom koja nije usklađena s važećim propisima ili kada se radi o složenijim zdravstvenim stanjima. Korisnici s teškim bolesnim stanjima i kasnije životne dobi prioritetno se vještače te otpremaju na nadležna postupanja.

Trenutno je oko 104 900 neriješenih zahtjeva, što uključuje i žalbe. Kako bi se oni čim prije riješili jačaju se kadrovski kapaciteti te je od početke primjene Zakona zaposleno novih 93 vještaka te je trenutno angažirano ukupno 211 vještaka, 13 se educira tijekom siječnja.

Socijalni radnici predano rade na rješavanju zahtjeva za inkluzivni dodatak, a uz to svakodnevno rade s djecom, obiteljima, starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama u kriznim situacijama. Socijalni radnici sudjeluju u hitnim intervencijama, osobito u slučajevima nasilja u obitelji, zanemarivanja djece i drugih situacija koje zahtijevaju žurno postupanje, a značajan dio njihova posla odnosi se i na sudjelovanje u sudskim i upravnim postupcima, izradu stručnih mišljenja za sudove te provedbu mjera obiteljskopravne zaštite."