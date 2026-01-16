VJEROVALI ILI NE
N1 doznaje: Čeka inkluzivni dodatak više od godinu dana, a to se umalo odužilo - zbog printera!
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić je na Aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru bio izložen dosad najžešćim kritikama oporbe. Najviše pitanja i prijepora izazvao je inkluzivni dodatak - pravo koje mnogi građani nikada nisu dočekali.
Prema dostupnim podacima, oko 15.000 ljudi umrlo je prije nego što su ostvarili pravo na inkluzivni dodatak, a njihovi nasljednici najavljuju tužbe. Trenutačno se na Upravnom sudu vodi 226 tužbi nasljednika povezanih s ovim pravom, dok je više od 100.000 zahtjeva još uvijek neriješeno. Administracija je spora, a neki građani na rješenje čekaju i po nekoliko godina.
S građankom Kosovkom Došen, koja svoj inkluzivni dodatak čeka već više od godinu dana, razgovarala je naša reporterka Katarina Plantak. Zbog - vjerovali ili ne - nedostatka printera u državnim institucijama, njezino čekanje umalo se dodatno produžilo.
"Zahtjev sam predala 22. listopada 2024. i tada sam čekala vještačenje. Ono je obavljeno 29. listopada 2025., ali mene nitko o tome nije obavijestio", ispričala je pa nastavila:
"Bila sam strpljiva, nisam bila dosadna. Znam da ima ljudi s puno težim bolestima od moje. Ali kad sam kćeri rekla da me nitko nije obavijestio, ona je reagirala."
"Ništa nije stiglo"
Njezina je kćer Centru za vještačenje 7.siječnja poslala upit o procesu.
"Njoj su mailom odgovorili da je vještačenje završeno i da se ja obratim socijalnoj radnici prema mjestu prebivališta."
Već sljedećeg dana, 8. siječnja, osobno se obratila centru za socijalnu skrb.
U centru su joj rekli da mora ispuniti dvije izjave, no iako je došla s posla i bila spremna to učiniti odmah, rečeno joj je da to nije moguće jer - printer ne radi. Dokumentaciju su joj, kako su tvrdili, trebali poslati poštom.
"Pitala sam koliko ću čekati, rekli su "ubrzo". No ništa nije stiglo", navodi.
Nakon što je kćer jučer ponovno poslala mail, ovaj put Centru za socijalnu skrb, situacija se naglo promijenila.
"Odmah nakon maila nazvali su me iz centra i rekli da dođem potpisati papirologiju. Danas su me primili i rekli da mogu očekivati rješenje već sljedeći tjedan, u roku od tri do pet dana. Sad se moglo – a dosad se nije moglo", kaže.
Na kraju postavlja pitanje koje muči mnoge.
"Ja imam sreće što imam kćer koja nema dlake na jeziku i koja se bori za mene. Ali što je s ljudima koji su teško bolesni i nemaju nikoga? Umrlo je 15.000, a nikad nisu dobili inkluzivni dodatak."
O listama čekanja oglasilo se i Ministarstvo
"Inkluzivni dodatak je jedan od najopsežnijih administrativnih zahvata u području socijalne politike te predstavlja znatno povoljnije i sveobuhvatnije pravo u odnosu na ranije naknade. Glavni razlog produljenja postupaka je velik broj zaprimljenih zahtjeva. Dulji postupak najčešće je povezan sa slučajevima novog ili dodatnog vještačenja, kada korisnici raspolažu starijom medicinskom dokumentacijom koja nije usklađena s važećim propisima ili kada se radi o složenijim zdravstvenim stanjima. Korisnici s teškim bolesnim stanjima i kasnije životne dobi prioritetno se vještače te otpremaju na nadležna postupanja.
Trenutno je oko 104 900 neriješenih zahtjeva, što uključuje i žalbe. Kako bi se oni čim prije riješili jačaju se kadrovski kapaciteti te je od početke primjene Zakona zaposleno novih 93 vještaka te je trenutno angažirano ukupno 211 vještaka, 13 se educira tijekom siječnja.
Socijalni radnici predano rade na rješavanju zahtjeva za inkluzivni dodatak, a uz to svakodnevno rade s djecom, obiteljima, starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama u kriznim situacijama. Socijalni radnici sudjeluju u hitnim intervencijama, osobito u slučajevima nasilja u obitelji, zanemarivanja djece i drugih situacija koje zahtijevaju žurno postupanje, a značajan dio njihova posla odnosi se i na sudjelovanje u sudskim i upravnim postupcima, izradu stručnih mišljenja za sudove te provedbu mjera obiteljskopravne zaštite."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare