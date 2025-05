Selak Raspudić: Tomašević se hvali da nije bio na Hipodromu. Je li to normalan odgovor!? Ja bih prvo bih otišla tamo

Podijeli :

Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Marija Selak Raspudić bila je gošća Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o lokalnim izborima, aferi Hipodrom i ostalim aktualnostima.

USKOK je jučer poslijepodne ispitao direktora Ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba Kostu Kostanjevića i donedavnog suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Slavka Galića. U aferi Hipodrom osumnjičen je i njegov sin Domagoj Galić, koji je izvan zemlje. Danas se očekuje odluka o istražnom zatvoru.

“Tomašević je morao znati”

Sve je komentirala i Marija Selak Raspudić: “Ja nisam tu da mislim je li ili nije netko nešto ukrao, to procjenjuju i odlučuju istražna tijela, a zatim i pravosudni sustav. Zamislite mi govorimo pa možda jadan nije znao, to tako ne ide, ima odgovornost i vaš je prvi zadatak da upravljate procesima i da znate što se događa. Čiji je potpis na svim tim odlukama koje su dovele do različitih isplata? Tomislava Tomaševića. Morao je znati, to je pitanje njegove odgovornosti. Pitanje je zašto smo pozivali na ostavke nekih ministara, ne zato što su direktno krali nego zato što su odgovorni za neke sektore. Zašto stalno govorimo o korupcijskoj hobotnici i njenom vrhu? Je li itko dokazao da je Andrej Plenković direktno umiješan u neku krađu? Nije, ali je on imenovao ministre i to u resorima za koje je on nadležan kao predsjednik Vlade i očekivali smo njegovu odgovornost, to se nije dogodilo, ali ne možemo imati dvostruke kriterije.”

“To je jako neozbiljno i neodgovorno, to moram reći. Ne možete reći kao netko na čelu Grada da nemate pojma, još se hvalite time da niste nikada bili na Hipodromu. Kao odgovorna gradonačelnica, prvo bih otišla tamo fizički pa da vidiš kakav je to prostor koji se tamo čuva. Kako možeš ne otići uživo vidjeti prostor koji je predmet tolikih kontroverzi, a kojim ti zapovijedaš na čelu Grada. Je li to normalan odgovor? To je nadrealna situacija za nekoga tko želi biti na čelu glavnog grada Republike Hrvatske”, dodala je.

“S jedne strane kažete da nas zakon i red ne štite pa trebate dodatne zaštitare i to vam je OK, meni nije, ako je netko nasilnik onda se zna tko treba reagirati, ne lokalni šerif nego državne institucije koje ionako plaćamo. Sad govori da su radili istragu i da njega to nije dodatno zanimalo, naravno da je morao provjeriti. To nije samo pitanje njega i neke osobe tamo daleko na Hipodromu nego pitanje i Luke Juroša, Gorana Đulića, konkretnih ljudi iz Možemo koji su na čelu sporta u Gradu Zagrebu, od njih ne možemo nikoga dobiti i to je možda najveći skandal. Zašto nismo čuli Kostu Kostanjevća? Zašto ne možemo dobiti Luku Juroša, Gorana Džulića i sve ljude koji su direktno nadležni u ovoj situaciji, svi su se sakrili, standardni modus operandi Možemo, a vi onda istražujte. Vidjet ćemo slatko i umiveno lice Tomislava Tomaševića koji kaže ‘ja sam predaleko da bih išta znao o ovome.'”

Osvrnula se i na Antu Nobila: “Nisam bila na njegovoj press konferenciji i nisam vezana ni za kakav tip potencijalno krupnih interesnih lobija.”

“Smatraju da imaju monopol nad starijim osobama”

Selak Raspudić komentirala je i suradnju koju ju je nudio Milivoj Špika: “Špika je bio jedan od onih koji su htjeli na neki način se dogovoriti, ali sam ostala principijelna i željela sam pružiti priliku onima koji nisu bili politički aktivni, ali su stručni i imaju što ponuditi. On se očito našao uvrijeđenim, naviklo se da se po defaultu uzimaju neki pojedinci koji smatraju da imaju monopol nad osobama starije životne dobi, ali ja sam tome rekla ne.”

Dodala je da se iskorištava položaj osoba starije životne dobi kako bi se došlo do njihovih nekretnina i što planira napraviti: “Radi se o tome da ljudima, koji to žele, ako nemaju novaca da si priušte mjesto u domu, a imaju vrijednu nekretninu i ne žele je se odreći, Grad bi izašao u susret, da se mogu dogovoriti s Gradom da osiguraju mjesto u domu, a njihova nekretnina bi se iznajmljivala. S tim najmom bi se financirao njihov boravak domu, ako ostane višak vrijednosti on bi išao toj osobi, vlasništvo ostaje toj osobi, Grad ne bi imao ništa od toga. To je samo mogućnost, razradili bi se jasni kriteriji.”

