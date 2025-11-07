Oglas

o prosvjedu torcide

Marinko Krešić: Svi koji rade nerede nisu prijatelji ni braniteljima ni Generalskom zboru

N1 Info
07. stu. 2025. 22:05
Marinko Krešić
N1

"Neka se zapitaju zbog čega prosvjeduju" - tako je premijer Andrej Plenković komentirao sutrašnji prosvjed. Za histeriju i manipulaciju osjećajima građana prozvao je ljevicu i krajnju desnicu.

Istodobno, predsjednik Zoran Milanović ostao je neutralan oko prosvjeda Torcide.

Nakon što je prije tri dana oštro osudio incident u Splitu i uhićene nazvao "vucibatinama", o sutrašnjem prosvjedu Torcide - bez komentara.

U isto vrijeme Andrej Plenković bio je okružen generalima na 20. obljetnici Hrvatskog generalskog zbora. Inicijativa za prosvjed mu, kaže, nije neočekivana. Ne brine ga ni da će ova napeta situacija sutra dodatno eskalirati.

Poruka generala-bojnika Marinka Krešića

Upad na Dane srpske kulture još je jednom oštro osudio pa i branitelje i Generalski zbor pozvao da pošalju istu poruku.

General-bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora poručio je za Net.hr: "Svi u slobodnoj Hrvatskoj imaju mjesto da žive i molimo sve koji rade nerede da ti nisu prijatelji ni braniteljima ni Generalskom zboru."

Na pitanje brine li ga da bi sutra mogli biti neredi na tom prosvjedu, odgovara negativno.

"Ne vjerujem da će biti jer su pametni i mladi branitelji. Oni su itekako pametni ljudi da bi išli na neke prosvjede i rušenje bilo kakve situacije koja se dogodi u sljedećim satima", ističe.

Teme
branitelji dani srpske kulture hrvatski generalski zbor marinko krešić prosvjed torcide prosvjed u splitu

