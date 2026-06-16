Oporezivanje paušalaca pogodit će i male poljoprivrednike: "To je katastrofa"

– Za usporedbu, 1990-ih vrijednost jedne svinje iznosila je otprilike trećinu prosječne plaće, a danas je njezina vrijednost svedena na iznos jedne brutodnevnice državnog službenika. Prosječan građanin ne zna da je iznos potpora fiksiran unutar sedmogodišnjeg programskog razdoblja (2020. – 2027.), koje je definirano još 2020. godine. Zbog snažnog rasta troškova u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. svibnja 2026. inflacija je realno umanjila vrijednost poticaja za više od 34,5 posto, ističu u HPK-u i naglašavaju da su samo u 2026. gnojiva poskupjela od 30 do 46 posto, a cijena plavog dizela narasla za 20 posto.