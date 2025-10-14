Maršavelski o povratku Beroša na posao: Nismo čuli uvjerljive razloge da je on najbolji kandidat

Aleksandar Maršavelski komentirao je natječaj za posao KBC-a Sestre milosrdnice i potvrdu koju je dostavio Vili Beroš: "Poznato je da je Zakonom o zdravstvenoj djelatnosti došlo do izmjene, vezano uz kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog iskorištavanja djece dodano je da se moraju pribaviti potvrde da se ne vodi postupak za ta kaznena djela. Ranije je bilo samo ako je netko osuđivan nije se mogao zaposliti u bolnici, a sada i da se ne vodi postupak. Neki mediji su rekli da je to zbog Beroša, a ja bih rekao da nije. Bio je slučaj ginekologa u Osijeku koji je bio nepravomoćno osuđen za silovanje, a i dalje je radio u bolnici. Natječaj mora staviti tu potvrdu, ta potvrda se tako zove, a svrha potvrde je da se vidi ispunjavaju li se zakonski uvjeti. Ona se zove da se ne vodi postupak, a svrha je da se ne vodi postupak za određena kaznena djela koja propisuje zakon i zato to loše izgleda. Moje mišljenje je da Beroš formalno ipak ispunjava uvjete."