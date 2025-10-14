Profesor za N1
Maršavelski o povratku Beroša na posao: Nismo čuli uvjerljive razloge da je on najbolji kandidat
Gost kod naše Nataše Božić Šarić u N1 Studiju uživo bio je Aleksandar Maršavelski, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Komentirao je zapošljavanje bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC-u Sestre milosrdnice.
Aleksandar Maršavelski komentirao je natječaj za posao KBC-a Sestre milosrdnice i potvrdu koju je dostavio Vili Beroš: "Poznato je da je Zakonom o zdravstvenoj djelatnosti došlo do izmjene, vezano uz kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog iskorištavanja djece dodano je da se moraju pribaviti potvrde da se ne vodi postupak za ta kaznena djela. Ranije je bilo samo ako je netko osuđivan nije se mogao zaposliti u bolnici, a sada i da se ne vodi postupak. Neki mediji su rekli da je to zbog Beroša, a ja bih rekao da nije. Bio je slučaj ginekologa u Osijeku koji je bio nepravomoćno osuđen za silovanje, a i dalje je radio u bolnici. Natječaj mora staviti tu potvrdu, ta potvrda se tako zove, a svrha potvrde je da se vidi ispunjavaju li se zakonski uvjeti. Ona se zove da se ne vodi postupak, a svrha je da se ne vodi postupak za određena kaznena djela koja propisuje zakon i zato to loše izgleda. Moje mišljenje je da Beroš formalno ipak ispunjava uvjete."
"Protukandidati koji nemaju optužnicu za korupciju..."
"Ono što je problematično je da li bi on tamo trebao biti zaposlen pored drugih kandidata, to je pitanje sadržaja. Netko tko nije operirao sedam godina, gdje postoje protukandidati koji nemaju optužnicu za korupciju, to je više materijalni razlog. Nismo čuli uvjerljive razloge da je on najbolji kandidat. Da je bio jedini kandidat na natječaju, tu se ništa ne bih moglo. Pitanje je kako će se on vratiti na taj posao, vjerojatno će imati mentora. To je pitanje odluke bolnice, imamo i žalbeni postupak pa ćemo vidjeti", dodao je
Profesor je odgovorio na pitanje postoji li potreba da USKOK i DORH reagiraju i provjere natječaj: "Ne, ne mislim da to indicira neko kazneno djelo. Protukandidati bi se iz ovih razloga mogli žaliti. DORH bi morao imati dokaze da je Beroš dao mito da pobijedi na natječaju, ali to je drugo pitanje. Teško mi je to komentirati, morali bi imati neke indicije da idu u tom smjeru."
