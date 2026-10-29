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Mati Rimcu ukrali Bugatti od tri milijuna eura: Za njim tragale policije triju država

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N1 Info
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29. lis. 2026. 13:48
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07.05.2026. Rovinj, Mate Rimac na 12. danima komunikacije. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Austrijska policija već je vratila ukradeni Bugatti Chiron Mati Rimcu. Napisali su to u službenom izvješću za automobil zagrebačkih tablica kojeg osobno vozi naš poznati poduzetnik i vlasnik tvrtke Bugatti Rimac.

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Navode kako je vozilo, vrijedno oko 3 milijuna eura, ukradeno na području Svete Nedelje tijekom srijede. Za volanom su pronašli 36-godišnjeg Hrvata, koji je nakon krađe sjeo u njega i preko Slovenije krenuo prema Austriji, u koju je ušao preko graničnog prijelaza Spielfeld. U potragu su se uključile policije Hrvatske, Slovenije i Austrije, a intenzivna suradnja dovela je do pronalaska automobila nešto nakon 19 sati. Štajerski prometni policajci locirali su vozilo na benzinskoj postaji uz autocestu Pyhrn (A9), u blizini mjesta Seiersberg u austrijskoj pokrajini Štajerskoj.

Kako piše novinar 24sata Bogdan Blotnej auto vrijedi oko tri milijuna eura.

"Policajci su 36-godišnjeg hrvatskog državljanina uhitili na mjestu događaja. Daljnju istragu preuzeli su istražitelji za krađe iz Pokrajinskog kriminalističkog ureda Štajerske. Tijekom ispitivanja osumnjičeni je u cijelosti priznao krađu vozila", izvijestila je austrijska policija.

Kako neslužbeno doznaju, odredište mu je trebala biti Njemačka.

"Prema nalogu Državnog odvjetništva u Grazu, protiv 36-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava, no neće biti zadržan u pritvoru, već će se postupak protiv njega nastaviti sa slobode", navode policajci.

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Teme
bugatti krađa mate rimac

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