Mati Rimcu ukrali Bugatti od tri milijuna eura: Za njim tragale policije triju država

Navode kako je vozilo, vrijedno oko 3 milijuna eura, ukradeno na području Svete Nedelje tijekom srijede. Za volanom su pronašli 36-godišnjeg Hrvata, koji je nakon krađe sjeo u njega i preko Slovenije krenuo prema Austriji, u koju je ušao preko graničnog prijelaza Spielfeld. U potragu su se uključile policije Hrvatske, Slovenije i Austrije, a intenzivna suradnja dovela je do pronalaska automobila nešto nakon 19 sati. Štajerski prometni policajci locirali su vozilo na benzinskoj postaji uz autocestu Pyhrn (A9), u blizini mjesta Seiersberg u austrijskoj pokrajini Štajerskoj.