Matijević o Tomaševiću i Možemo: "Žele vratiti zvijezdu petokraku u Zagreb i služiti se zabranama"

Novi predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević rekao je u ponedjeljak da gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomaševića i Možemo! pribjegavaju zabranama i cenzuri u Zagrebu, žele vratiti petokraku te je pozvao Tomaševića da ne zabranjuje Thompsonov koncert.
Uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević na upite novinara vrlo kritički je komentirao aktualnu gradsku vlast i poteze gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji, rekao je, sve češćeg pribjegavaju zabranama, dok se gradski problemi ne rješavaju.
"Možemo! je na vlasti u Zagrebu već četiri godine i ono čega smo svakodnevno svjedoci je da se problemi ne rješavaju, nego se svakodnevno gomilaju. Imaju mogućnost smanjiti porez na dohodak, a to ne žele učiniti, kako bi naši sugrađani imali veće plaće i primanja. Također smo svjedoci prometnog kaosa koji je svakodnevan. Javni prijevoz je sve lošiji i lošiji, a lutrija je naći parking", izjavio je na upite novinara Matijević.
Dodao je da Možemo! "želi srušiti naše temeljne vrijednosti, naše obitelji. Žele tradicionalni odgoj zamijeniti 'woke' ideologijom, žele vratiti zvijezdu petokraku u Zagreb i služiti se zabranama".
Matijević je rekao i da Možemo! Domovinski rat naziva mitom, a da korupcijske afere u Zagrebu isplivavaju na površinu.
Upitan, također je pozvao gradonačelnika Tomaševića da ne zabranjuje Thompsonov koncert u Zagrebu, naglasivši da je definitivno protiv zabrana i da će se boriti protiv toga.
"Definitivno nisam za cenzure i zabrane. Pozvao sam ga da ne zabranjuje koncert. Žao mi je da se u Zagrebu provodi politika Možemo! - „DA“ svima koji misle kao oni; „NE“ svima koji ne misle kao oni", kazao je Matijević.
Napomenuo je da se ljetos na koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu "odazvalo" 500 tisuća Hrvata". Dodao je da Možemo! provodi politiku "petokraka - može, a vjera, domovina i obitelj - ne može". S tim se na slažem i protiv toga ću boriti", kazao je.
Gradonačelnik Tomašević izjavio je nedavno da ako na koncertu u Areni 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu.
