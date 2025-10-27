Matijević o Tomaševiću i Možemo: "Žele vratiti zvijezdu petokraku u Zagreb i služiti se zabranama"

"Možemo! je na vlasti u Zagrebu već četiri godine i ono čega smo svakodnevno svjedoci je da se problemi ne rješavaju, nego se svakodnevno gomilaju. Imaju mogućnost smanjiti porez na dohodak, a to ne žele učiniti, kako bi naši sugrađani imali veće plaće i primanja. Također smo svjedoci prometnog kaosa koji je svakodnevan. Javni prijevoz je sve lošiji i lošiji, a lutrija je naći parking", izjavio je na upite novinara Matijević.