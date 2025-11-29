Vlada se oglasila o ozlijeđenoj časni sestri

Igor Kralj/PIXSELL

Vlada je izvijestila u subotu, vezano za jučer ozlijeđenu časnu sestru, učiteljicu u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, da su policijski službenici i zdravstveni djelatnici poduzeli su sve žurne mjere, a situaciju prati i resorno ministarstvo koje je u pripravnost stavilo tim za psihološke krizne intervencije.

"Vezano uz jučer ozlijeđenu časnu sestru, učiteljicu u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, policijski službenici i zdravstveni djelatnici poduzeli su sve žurne mjere i radnje. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti", izvijestila je Vlada na X-u.

Ministarstvo obrazovanja izvijestilo je da je u pripravnost stavljen tim za psihološke krizne intervencije kako bi, ako škola zatraži, mogli u najkraćem mogućem vremenu izaći na teren.

Kažu da su kontaktirali ravnatelja škole i ponudili sve što škola smatra da je potrebno.

Ministarstvo će, dodali su, i dalje pratiti situaciju i biti u stalnom kontaktu s ravnateljem škole.

Zagrebačka policija u petak je oko 14:45 sati zaprimila dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena.

Prema informacijama danas zaprimljenim od liječnika, žena je lakše ozlijeđena, kažu u policiji.

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena, kažu u policiji.

