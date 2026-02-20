OČUVANJE ANTIFAŠIZMA
Memorijalni centar Srebrenica traži hitno kažnjavanje Thompsonovog veličanja ustaštva, prozvali i Čovića
Memorijalni centar Srebrenica oglasio se povodom fotografiranja Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH, s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, čiji su nastupi i javni imidž godinama predmet kontroverzi zbog povezanosti sa simbolikom ustaškog režima i povijesnog revizionizma.
U objavi na društvenoj mreži X Memorijalni centar naveo je da takvi javni istupi predstavljaju ozbiljan društveni i politički problem, osobito u kontekstu poštovanja antifašističke baštine i vladavine prava u Bosni i Hercegovini, javlja N1info.ba.
Kontroverze vezane uz Thompsonov repertoar
Iz Memorijalnog centra podsjećaju da su Thompsonovi koncerti i pjesme dugo povezivani s korištenjem pozdrava "Za dom spremni", posebno u kontekstu pjesme "Bojna Čavoglave". Također su ukazali na stihove iz pjesama poput "E, moj narode", koji sadrže reference na navodne zavjere komunista i masona, kao i na pjesmu "Geni kameni", čiji stihovi aludiraju na 1945. godinu, odnosno poraz Nezavisne Države Hrvatske.
Posebno je istaknuta i pjesma "Lijepa li si", koja sadrži reference na "Herceg-Bosnu", čije je političko i vojno vodstvo kasnije osuđeno pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Memorijalni centar navodi i da su Thompsonovi koncerti često praćeni isticanjem simbola NDH, ustaških obilježja te pojedinačnim slučajevima nacističkog pozdrava među publikom.
Upozorenje na vandalizam i izostanak političke reakcije
U priopćenju je naglašeno i da je Partizansko spomen-groblje u Mostaru, posvećeno antifašističkim borcima, u više navrata bilo meta vandalizma, bez, kako se navodi, kontinuirane političke posvećenosti struktura HDZ-a da se osigura njegova odgovarajuća zaštita.
Memorijalni centar podsjetio je da su među imenima uklesanim na tom spomen-kompleksu i brojni židovski građani, uključujući Leona Levija, dr. Lea Šterna, Hermana Altkorna, Oskara Mandelbauma i druge, koji su sudjelovali u antifašističkoj borbi.
Nedavno je uništen i spomenik posvećen 77 nogometaša FK Velež Mostar poginulih tijekom Drugog svjetskog rata, što je dodatno produbilo zabrinutost zbog odnosa prema antifašističkoj baštini u Mostaru.
Poziv na dosljednu primjenu zakona
Memorijalni centar ističe da Kazneni zakon Bosne i Hercegovine jasno propisuje da je veličanje ili opravdavanje ratnih zločina kazneno djelo. U tom su kontekstu pozvali nadležne institucije na dosljednu i neselektivnu primjenu zakona.
„Nećemo ostati nijemi pred normalizacijom ekstremističke simbolike, povijesnog relativiziranja ili urušavanja antifašističkih načela“, navodi se u priopćenju.
Reakcija dolazi u trenutku pojačanih javnih rasprava o odnosu političkih aktera prema povijesnom nasljeđu, kulturi sjećanja i odgovornosti za očuvanje antifašističkih vrijednosti u suvremenom društvu Bosne i Hercegovine.
