Memorijalni centar Srebrenica traži hitno kažnjavanje Thompsonovog veličanja ustaštva, prozvali i Čovića

Iz Memorijalnog centra podsjećaju da su Thompsonovi koncerti i pjesme dugo povezivani s korištenjem pozdrava "Za dom spremni", posebno u kontekstu pjesme "Bojna Čavoglave". Također su ukazali na stihove iz pjesama poput "E, moj narode", koji sadrže reference na navodne zavjere komunista i masona, kao i na pjesmu "Geni kameni", čiji stihovi aludiraju na 1945. godinu, odnosno poraz Nezavisne Države Hrvatske.