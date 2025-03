Metsola: Imamo odgovornost usvajati najbolje odluke za hrvatske građane

Podijeli :

Patricija Flikac/PIXSELL

Odgovornost je Europskog parlamenta da usvaja najbolje odluke za hrvatske građane, kojima stoga treba pokazati kako se one donose, poručila je predsjednica parlamenta Roberta Metsola u Zagrebu na otvorenju multimedijskog centra Doživi Europu.

Predsjednica Europskog parlamenta u svojem je drugom službenom posjetu Zagrebu, povodom svečanog otvaranja multimedijskog centra Doživi Europu, čiji je cilj građanima približiti utjecaj europskog zakonodavstva na svakodnevicu, rad institucija Europske unije i aktualne europske teme.

FOTO / Plenković iz Pariza: Nikada nije bilo predviđeno da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu

“Što smo bolje informirani, to smo jači i kao društvo i kao pojedinci te zato želimo građanima približiti donošenje europskih odluka”, rekla je Metsola okupljenim dužnosnicima i građanima i učenicima.

Složio se s time i hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić-Radman, naglasivši da su pouzdano prikupljanje informacija i analitičke vještine važne za trajan mir u Europi.

“Mir, sloboda i napredak ne ovise samo o obrambenim sposobnostima”, naglasio je ministar Grlić-Radman, dodajući da nas rat u Ukrajini podsjeća da “sigurnost i stabilnost nikad ne smijemo uzeti zdravo za gotovo”.

Dubravka Šuica, povjerenica Europske komisije za Mediteran poručila je da su u fokusu Eurospke unije “predviđanja, otpornost i zajednička obrana”.

“Europska unija aktivno gradi mostove. Mediteran je bio naša zajednička prošlost, ali je i sadašnjost, a bit će i ključ zajedničkog prosperiteta i budućnosti”, naglasila je Šuica govoreći o suradnji sa sjevernom Afirkom i zemljama Bliskog istoka i Zaljeva.

Susret s Jandrokovićem

“Zainteresirani smo da produbimo suradnju, nastavimo borbu za europske vrijednosti, mir, slobodu, demokraciju. sve ono na čemu počiva i moderna Europa”, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković novinarima nakon sastanka s Metsolom.

“Proteklo desetljeće izgubili smo više članica nego što smo primili”, upozorila je Metsola, pošto je Velika Britanija izašla iz Unije prije pet godina, a Hrvatska bila posljednja koja je ušla 2013. godine.

Osim o ratu u Ukrajini, Jandroković i Metsola razgovarali su i o jugoistoku Europe, a na pitanja novinara komentirali su nove okolnosti u Bosni i Hercegovini.

Sud BiH u utorak je potvrdio kako je čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku poslan pisani otpravak presude kojom je on osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja. No on kaže da ne priznaje taj sud. Njegova obrana je rekla da će se žaliti na presudu.

Jandroković je izrazio “podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, ali isto tako konstitutivnosti svih konstitutivnih naroda”.

Predsjednik Hrvatskog sabora istaknuo je da su “opasne secesionističke težnje koje vidimo u Republici Srpskoj, ali isto tako i unitarizam koji dolazi iz nekih bošnjačkih krugova”.

“U prvom planu ono što radi Milorad Dodik je jako opasno. Svako nepoštivanje ustava, zakona, Dejtonskog sporazuma na čemu počiva Bosna i Hercegovina je prijetnja sigurnosti”, rekao je Jandroković.

Metsola je također izrazila nadu da će doći do “deeskalacije” u regiji, pogotovo s obzirom da se bliži 30. godišnjica od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola u Zagrebu je prvi put boravila u lipnju 2023., povodom obilježavanja 10. godišnjice članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Do kraja dana susret će se s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem.

Metsola: Rekordna transformacija Hrvatske je evidentna, više nema barijera

Centar Doživi Europu, u Bakačevoj ulici u Zagrebu, mjesto je predviđeno i za građane svih drugih članica EU pa su svi sadržaji dostupni na 24 službena jezika EU. Nudi i prostoriju za igru uloga zastupnika Europskoga parlamenta, gdje sudionici mogu raspravljati u odborima i raspravljati s drugim članicama. Danas su centar posjetili učenici Srednje škole Lovre Montija iz Knina.

Uz Zagreb takvi interaktivni izložbeni prostori djeluju u Berlinu, Ljubljani, Helsinkiju, Strasbourgu, Kopenhagenu, Tallinnu, Parizu, Rimu, Stockholmu, Beču, Varšavi, Pragu, Luksemburgu i Dublinu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković: “Ne svađam se s Milanovićem. Plasiraju se neistine” HZMO ima dobre vijesti za umirovljenike: Evo kada na račune stiže Vladin dodatak