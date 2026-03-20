Stajališta za tramvaje i autobuse u Zagrebu više neće izgledati isto! Ovo su detalji

Na mnogim zagrebačkim stajalištima slika je slična – grafiti koji se slojevito preklapaju jedan preko drugoga, ogrebotine i prljavština, razbijena stakla... Upravo zato Grad Zagreb planira raspisati natječaj vrijedan 700.000 eura kojim planira urediti nadstrešnice i zaštitne ograde na stajalištima javnog prijevoza.
Oglas
Posao bi obuhvatio sve ključne intervencije koje su na terenu najčešće potrebne – od uklanjanja grafita i temeljitog pranja nadstrešnica do zamjene razbijenog stakla i dotrajalih dijelova konstrukcije. Predviđeni su i zahvati na obavijesnim vitrinama te čišćenje i poliranje metalnih elemenata, kao i održavanje krovova nadstrešnica, pri čemu je naglasak na sanaciji oštećenja koja su najvidljiviji problem na brojnim lokacijama, piše Večernji list.
Održavanje bi se odnosilo i na zaštitne ograde koje prate stajališta, uključujući njihovu zamjenu ili djelomične popravke te redovito čišćenje staklenih površina. Budući izvođač morat će osigurati sve potrebne dozvole, organizirati radove na frekventnim prometnicama i zbrinuti otpad, uz obvezu osiguravanja sigurnosti prolaznika i putnika. Zbog opterećenja prometa, dio radova planira se i noću, osobito na ključnim pravcima poput Savske, Vukovarske i Slavonske avenije.
Troškovnik detaljno razrađuje sve predviđene zahvate, a plaćanje će se vršiti prema stvarno izvedenim radovima. To znači da će Grad za svaku lokaciju imati uvid u konkretne troškove – koliko stoji čišćenje grafita, koliko zamjena stakla, a koliko kompletna sanacija nadstrešnice. Izvođač će morati dostavljati mjesečne obračune s točnom specifikacijom radova po lokacijama. Grad je predvidio i penale za kašnjenja: 0,5 posto vrijednosti ugovora za svaki dan, do maksimalno 10 posto ukupnog iznosa. Cilj je natječaja, poručuju iz dokumentacije, podizanje standarda komunalne infrastrukture i uređenosti stajališta koja su često prvi kontakt putnika s javnim prijevozom, ali i jedna od najvidljivijih točaka gradskog prostora.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas