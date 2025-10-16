Milanović imenovao novog zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Odluke o razrješenju i imenovanju u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu predsjednik je donio na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, a na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnika Tihomira Kundida, i uz suglasnost potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, stoji u priopćenju.