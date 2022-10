Podijeli:







Izvor: Dejan Rakita/PIXSELL

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovat će na obilježavanju 30. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade „Vukovi“ i ustrojavanja Motorizirane bojne „Vukovi“. Nakon toga je dao izjavu za medije, a osvrnuo se i na izbore u BiH i Milorada Dodika.

Milanović je negirao da je pred Dodikom negirao genocid u Srebrenici.

“Sud je presudio da je to genocid. Treba biti delikatan, jer to je samo jedan sud. Postoje puno veći zločini po nepravdi i trajanju. Kao što nama dio Srba ljepi etiketu za Jasenovac – a to sam zamolio Dodika da spusti loptu, tako sada Muslimani i Bošnjaci pokušavaju ubiti Boga u Srbima. To je korak do toga da Srbe nazivate genocidnim narodom. I na kraju, kakve veze Dodik, a posebno ja imam sa Srebrenicom?”, kazao je Milanović.

Nastavio je o Dodiku i njegovoj pobjedi na izborima u BiH. “I sad su ga pokušali pokrasti na izborima i to je grozno. Dodik je srpski patriot, nikad se nećemo slagati u svemu, ali oni su samostalni i neovisni, čak i u Beogradu, i takvog Srbina želim za susjeda u BiH. Jelena Trivić – pa nema tko joj nije dao novac, deset puta je gora od Dodika.”

“Dodik ne da nije na daljinskom upravljaču Aleksandra Vučića niti je protiv njega, nego je divlje neovisan i s takvim ljudima nije lako, ali se može. Ovo drugo je sve kupljeno i to prljavim novcem”, dodao je.

