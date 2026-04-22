Orsat Miljanić

Milanovićev izaslanik odao počast žrtvama logora Jasenovac

Hina
22. tra. 2026. 14:10
Na prostoru nekidasnjeg koncentracijskog logora Jasenovac, najveceg logora za ubijanje i istrebljenje u vremenu Nezavisne Drzave Hrvatske nalazi se memorijalni centar i spomenik.
Izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić sudjelovao je u srijedu na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve logora Jasenovac.

Orsat Miljanić odao je počast svim stradalima kod spomen-obilježja „Kameni cvijet“.

Uz Miljenića bila je i savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, priopćeno je iz Ureda predsjednika. 

U Spomen-području Jasenovac održana je komemoracija „Sjećanje za budućnost“ u spomen na žrtve te preživjele zatočenice i zatočenike ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. Ove godine obilježava se 81. obljetnica proboja logoraša iz tog logora. 

