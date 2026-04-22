Izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić sudjelovao je u srijedu na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve logora Jasenovac.
Oglas
Orsat Miljanić odao je počast svim stradalima kod spomen-obilježja „Kameni cvijet“.
Uz Miljenića bila je i savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, priopćeno je iz Ureda predsjednika.
U Spomen-području Jasenovac održana je komemoracija „Sjećanje za budućnost“ u spomen na žrtve te preživjele zatočenice i zatočenike ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. Ove godine obilježava se 81. obljetnica proboja logoraša iz tog logora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas