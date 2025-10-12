Miloš: Izbor članova Ustavnog suda svodi se na "stranačko kokošarenje"

"Već jedno dulje vrijeme u Hrvatskoj se razvija konsenzus najznačajnijih političkih opcija (...) da je zapravo suštinski nezavisno ustavno sudovanje, koje bi bilo utemeljeno na argumentima i Ustavu, nešto što nije sasvim poželjno jednoj političkoj opciji. Njima bi bilo puno draže da se na Ustavnom sudu jasno vidi tko je lijevo, tko je desno, tko je čiji, i da onda mogu predvidjeti kako će to tijelo odlučivati, da im ne smeta u razvijanju njihovih stranačkih prerogativa, u razvijanju politika koje oni zastupaju ili bar nastoje zastupati", istaknuo je Matija Miloš.