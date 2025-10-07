Za tri nova ustavna suca pristiglo 14 kandidatura

Na poziv se javio Senad Bajramović, pravnik, koji se i ranije natjecao za tu dužnost. Ustavnim sucem želio bi postati i Marko Bonifačić, također pravnik te odvjetnik Neven Cirkveni. U utrku za novo radno mjesto na Trgu svetog Marka 4 ulazi i Željko Matijašec, aktualni pročelnik Stručne službe Gradske uprave u Gradu Zagrebu. Za funkciju ustavnog suca ponovno se natječe i Oliver Mittermayer, donedavni sudac Županijskog suda u Zagrebu, kojeg je DSV razriješio sudačke dužnosti zbog navršenih 70 godina života. Za prestižnu sudačku dužnost natječe se i Željko Pajalić, sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Među konkurentima je i odvjetnik Mate Tomislav Peroš.