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Država ulaže pola milijuna eura u povratak iseljenika. Šipić: Trebamo ih
U Ministarstvu demografije i useljeništva u srijedu su svečano dodijeljeni ugovori u okviru dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo, ukupno vrijedni gotovo 535.000 eura.
Nešto manje od 509. 000 eura Ministarstvo je odobrilo za projekte 12 gradova i općina i jedne županije kojima se unaprjeđuju uvjeti za povratak i integraciju hrvatskih iseljenika kroz stambeno zbrinjavanje, razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga, uključivanje djece i obitelji u lokalne zajednice, učenje hrvatskog jezika te razvoj lokalne infrastrukture.
Potporu su ostvarili gradovi Pleternica, Otok, Petrinja, Daruvar, Biograd na Moru, Pakrac i Vrbovsko, općine Tompojevci, Legrad, Podstrana, Maruševec i Petrijanec i Splitsko-dalmatinska županija.
Ugovori su uručeni njihovim predstavnicima, a resorni ministar Ivan Šipić istaknuo je kako je njegovo ministarstvo posvećeno poticanju povratka i useljavanja. „Tu vidimo potencijal koji Hrvatska treba“, kazao je.
Ugovori četirima hrvatskim povratnicama
Četirima hrvatskim povratnicama iz Bolivije, Čilea i Argentine uručeni su ugovori za financiranje prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik ukupno vrijedni 25. 330 eura.
Ugovori su uručeni Gabrieli Ximeni Cortes Siles, doktorici medicine, Ivanisi Javier Galetovic Pavez, doktorici dentalne medicine, Alejandri Marieli Grbich, diplomiranoj inženjerki industrijskog inženjerstva, te Nataliji Florenciji Jelicich, magistri farmacije.
„Po prvi put Hrvatska izravno sudjeluje u potpori ovakve vrste – financijskoj potpori za prijevod inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, koja će vam omogućiti da svojim diplomama, trudom i znanjem doprinesete boljitku svoje domovine Hrvatske“, naglasio je tom prilikom ministar.
Istaknuo je i kako Hrvatska posebno treba stručnjake u deficitarnim zanimanjima te kako upravo ovakvi programi stvaraju preduvjete za njihov povratak.
Na javni poziv za dodjelu potpora za prijevode pristiglo je ukupno 14 prijava, deset unutar raspoloživih 25.000 eura te još četiri nakon njihova iskorištenja.
Cilj tog pilot projekta je uklanjanje administrativnih prepreka s kojima se hrvatski povratnici susreću pri priznavanju inozemnih diploma te njihovo lakše uključivanje na hrvatsko tržište rada.
Doktorica medicine iz Bolivije radi u Zari
Ministar Šipić posebno je zahvalio predstavnicima gradova, općina i županija koji aktivno sudjeluju u stvaranju poticajnog okruženja za hrvatske povratnike.
„Upravo su to sredine u koje se naši Hrvati vraćaju, sredine koje će svakim povratkom jačati svoju demografsku sliku i otvoriti vrata mladim ljudima poput Gabriele, Ivanise, Alejandre i Natalije. Možda će upravo vaše sredine postati njihov novi dom. Pružite im priliku“, pozvao je predstavnike gradova, općina i Splitsko-dalmatinske županije.
"To su naši ljudi, mi smo ih prigrlili i želimo im pomoći", rekao je Šipić i izrazio zadovoljstvo što u Hrvatsku dolaze ljudi s deficitarnih struka.
Naveo je i da mnogi iseljenici, unatoč diplomi, ne mogu raditi u struci, jer im je visoka cijena prevođenja diplome na hrvatski.
Primjer je diplomirana doktorica medicine iz Bolivije, Gabriela Ximena Cortes Siles koja radi u Zari.
"Studirala sam u Boliviji i tamo sam dobila diplomu, a kada sam došla tu, rekli su mi da svi dokumenti trebaju biti na hrvatskom. To mi je bio problem jer je to vrlo skupo, 6045 eura koje nemam" kazala je i dodala kako je onda sam krenula raditi u Zari gdje još uvijek radi.
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