Veći broj doseljenih nego odseljenih hrvatskih državljana prvi put od 2008. Pokos: Napokon imamo dosta razloga za zadovoljstvo

"Prvi put nakon 2008. godine broj hrvatskih državljana koji je doselio u Hrvatsku veći je od onih koji su odselili iz Hrvatske", rekao je. Dodao je kako su i 2022., 2023. i 2024. godine ukupni doseljenici bili brojniji od odseljenika, ali ponajprije zahvaljujući dolasku stranih radnika. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prošle godine u Hrvatsku se doselilo oko 3.500 hrvatskih državljana više nego što ih je odselilo.