Ministar Šušnjar: Nije dobro kada se u kući temperatura regulira otvaranjem prozora

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je u Intervjuu tjedna za Media servis da će Vlada proširiti listu proizvoda s ograničenim cijenama sa sadašnjih 70 na oko 100 artikala, uključujući prehrambene i higijenske potrepštine.
Oglas
Dodatno, razmatra se i smanjenje cijena za dio proizvoda koji su već na listi, a odluka bi mogla biti predstavljena već sljedeći tjedan, prenosi Index.
"Mogu reći da razgovaramo i radimo dodatne analize da je proširimo na 100. Mislim da bi već sljedeći tjedan moglo biti predstavljeno na Vladi. Išli bismo s dodatnim smanjenjem cijena koje su definirane na ovoj postojećoj listi, dodali bismo na listu asortiman proizvoda koji već je na listi, samo bismo ga proširili.
Znači to su neki svakodnevni proizvodi koji se koriste u svakodnevnom životu od prehrambenih namirnica, higijenskih namirnica kako bismo olakšali blagdansku trpezu naših sugrađana", rekao je Ante Šušnjar.
Ministar se osvrnuo i na šrinkflaciju, smanjenje gramaže proizvoda uz zadržavanje cijene, rekavši da je nadzorom Državnog inspektorata zasad utvrđeno malo takvih slučajeva. "Kazne za kršenje odluka sad su znatno veće - do sada je naplaćeno oko 500 tisuća eura", istaknuo je.
Na pitanje hoće li uoči blagdana biti više kontrola, kratko je odgovorio: "Apsolutno."
Inflacija i potrošnja
Inflacija u listopadu pala je na 3,6 %, a za iduću godinu Vlada prognozira rast BDP-a od 2,7 % i inflaciju od 2,8 %. Šušnjar te brojke naziva realnima i najavljuje daljnje usporavanje inflacije.
Osvrnuo se i na izjave premijera Plenkovića da je dio inflacije domaće naravi, uzrokovan "pohlepom". "Mi potrošači smo najbolji korektiv - biramo kome dajemo svoj novac, kao što biramo vlast", poručio je.
Režije i subvencije
Vlada postupno ukida subvencije za režije, pa su u studenom već stigli veći računi, a sličan scenarij očekuje se i u siječnju. Šušnjar građanima savjetuje kako uštedjeti.
"Znate koja je najbolja energija? Energija koja se ne potroši, koja se uštedi. Mi sad radimo na tome, pričamo o obnovljivim izvorima, proizvodnji iz hidropotencijala, nuklearnih... Međutim, ako mi rasipamo tu energiju, nikada nećemo optimalno upravljati njom, ali će nam uvijek biti skupa. Ja volim reći nije dobro kada se u kući temperatura regulira otvaranjem prozora. To je rasipanje energije. Znači mi moramo optimalno koristiti tu energiju i na taj način štedjeti i sebi novac, ali i energiju koja je postala dragocjena", rekao je.
Rekao je da će vaučere za najugroženije sigurno zadržati do lipnja, kada bi trebao biti gotov registar stanovništva i kada bi mogli ići s ciljanim mjerama, a ne horizontalnima koje onda obuhvate i one kojima ta pomoć i nije potrebna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas