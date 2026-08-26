Ministarstvo poljoprivrede predstavilo tri nova akta za pomoć poljoprivrednicima i ribarima

"Klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, a pritisak ribolova prevelik, posebice na sjevernom Jadranu, koje je važno područje i za hranjenje i rast srdele. Hrvatska je mjerama, intervencijama u moru i prostoru naglašavana kao država koja zaista sa strukom i politikom dobro upravlja ribljim resursima, i zato sada ograničavamo broj dana ribolova na najviše pet mjesečno u dijelu te zone, koja do tada nije bila obuhvaćena ograničenjima", rekao je Vlajčić.