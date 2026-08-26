Nove državne mjere
Ministarstvo poljoprivrede predstavilo tri nova akta za pomoć poljoprivrednicima i ribarima
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u srijedu je predstavilo i u javno savjetovanje uputilo prijedloge tri akta za zaštitu i pomoć proizvođačima šećerne repe, za sufinanciranje specifikacije za zaštićene oznake izvornosti te za ograničavanje ribolova srdela na sjevernom Jadranu.
Riječ je o Programu o izmjenama i dopunama Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027., o Odluci o prostornom i vremenskom ograničenju ribolovnog napora kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom te o Pravilniku o provedbi Programa potpora skupinama proizvođača za izradu ili izmjenu specifikacije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode u 2026.
Predstavljajući ta tri akta iz područja ribarstva i poljoprivrede te njihove ciljeve, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se time želi dodatno pomoći proizvođačima od utjecaja klimatskih i tržišnih promjena te pada cijena, što se odnosi i na proizvođače šećerne repe, koji su kao i svi drugi tome izloženi.
Povećanje potpora za proizvođače šećerne repe za 2026. i 2027.
"Novim programom za njih potpore se sa 1,3 milijuna eura godišnje podižu na 2 milijuna eura, a ukupna sredstva za tu namjenu sa 6,5 milijuna eura na 7,9 milijuna u pet godina. Jako je važno da što više proizvođača šećerne repe nastavi s proizvodnjom i s ovim povećanjima to želimo pomoći", rekao je Vlajčić.
To znači da će za 2026. i 2027. biti taj novi, povećani iznosi tih potpora, a ministar je objasnio i da se potpore za proizvođače sa do 40 hektara povećavaju sa 530 na 720 eura po jednom hektaru.
Oko toga je državni tajnik u Ministarstvu Tugomir Majdak dodao da su to ujedno i najugroženiji proizvođači pa ih se nastoji i najviše zaštiti, iznoseći da se onima koji proizvode na površinama od 40 do 100 hektara potpore povećavaju na 620 eura po hektaru, a onima od 100 hektara i više na 120 eura po hektaru.
Majdak je iznio i podatak da je ove godine u Hrvatskoj šećernom repom zasijano oko 7.500 hektara, što je i 5 posto više nego lani, i, kako je ocijenio, dobro, jer proizvodnja šećerne repe pada i u Europi i svijetu i trendovi nisu povoljni.
Ograničenje ribolova srdele na sjevernom Jadranu
O Odluci o prostornom i vremenskom ograničenju ribolovnog napora kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom ministar Vlajčić je istaknuo da se donosi zbog problema s velikim izlovom srdele, posebice na sjevernom Jadranu (zapadna obala Istre).
"Klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, a pritisak ribolova prevelik, posebice na sjevernom Jadranu, koje je važno područje i za hranjenje i rast srdele. Hrvatska je mjerama, intervencijama u moru i prostoru naglašavana kao država koja zaista sa strukom i politikom dobro upravlja ribljim resursima, i zato sada ograničavamo broj dana ribolova na najviše pet mjesečno u dijelu te zone, koja do tada nije bila obuhvaćena ograničenjima", rekao je Vlajčić.
Ograničenje traje do kraja ove godine, odnosno do početka zimskog lovostaja, i sve s ciljem dugoročnog očuvanja ribljeg fonda i omogućavanja održivog gospodarenja i poslovanja ribara.
Ravnatelj uprave ribarstva u Ministarstvu Ante Mišura dodao je da je javno savjetovanje samo za tu odluku tri dana (ili po hitnom), da se ograničava ribolov srdela mrežom plivaricom-srdelarom, uz podatak da je područje sjevernog Jadrana "jedna od najproduktivnijih regija za srdele na razini skoro cijelog Sredozemnog mora".
"Na sjever nam se preselila gotovo cijela flota za robolov srdele jer su tamo ulovi puno veći nego u ostalom dijelu mora, te ćemo stoga i zbog očuvanja ribljeg fonda do kraja godine zaštititi navedeno područje i nastojati održavati taj 'fond'", proučio je Mišura.
Proizvođačima koji žele zaštiti proizvode pokriva se do 80 posto troškova u postupku specifikacije
Cilj donošenja Pravilnika o provedbi Programa potpora skupinama proizvođača za izradu ili izmjenu specifikacije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode u 2026. je pomoć svim proizvođačima za sufinanciranje specifikacija za dobivanje tih oznaka.
"Za skupine proizvođača za izradu i izmjeru specifikacije za zaštitu proizvoda i dobivanje tih oznaka u 2026. smo osigurali tim programom 100 tisuća eura, a cilj je povećati broj takvih proizvoda, kojih sada imamo 52, kao i broj proizvođača. Program je najavljen i na koordinaciji Vlade te je u postupku donošenja", rekao je ministar Vlajčić.
I on i ravnatelj uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Mato Čačić otkrili su da svakom korisniku iz skupine proizvođača koji svoje proizvode žele zaštititi troškove pokrivaju do 80 posto u postupku specifikacije.
"U Pravilniku će biti i rokovi u kojima se podnose zahtjevi za pokretanje tog postupka, a nakon što krene i prijedlog za izradu specifikacije prihvaćen, slijedi refundiranje troškova u postupku specifikacije", objasnio je Čačić.
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