Ekonomski stručnjak upozorava što nas čeka na jesen: "Neki pripremaju teren za dizanje cijena hrane"

"Suša je bila raširena u velikom dijelu Europe. Trenutačno, kad gledamo konkretne podatke, indeks cijena hrane je negdje na 120, što je i dalje puno niže nego što je bio 2022. godine, kada je počeo rat u Ukrajini. Dugoročno gledano, cijene hrane nisu visoke kao što su bile 2022., ali su u posljednje vrijeme porasle. To nije veliko poskupljenje, ali to ne znači da neće biti pokušaja da se to iskoristi kao izlika za dodatno napuhavanje cijena, posebno na malim tržištima kao što je Hrvatska", rekao je Tica.