Oglas

VELIKA ŠTETA

Suša poharala Virovitičko-podravsku županiju, proglašena prirodna nepogoda

author
Hina
|
21. kol. 2026. 13:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
suša, poljoprivreda
Fotografija generirana uz pomoć umjetne inteligencije

Virovitičko- podravski župan Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područje cijele županije, odnosno tri grada i 13 općina, nakon što su visoke temperature i nedostatak oborina u srpnju i kolovozu prouzročili velike štete u poljoprivredi i ribnjačarstvu.

Oglas

Prirodna nepogoda, proglašena na prijedlog gradova i općina, odnosi se na područje Virovitice, Slatine i Orahovice te općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci.

Suša je posljedica izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom srpnja i kolovoza, a velike materijalne štete zabilježene su na jarim poljoprivrednim kulturama, među kojima su ratarske, povrtlarske, industrijske i voćarske kulture.

Štete su nastale i na trajnim nasadima, livadama i pašnjacima te u ribnjačarstvu. Gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dužna su u roku od 15 dana od proglašenja prirodne nepogode izraditi prvo priopćenje s procjenom ukupne štete.

Izvješća će putem Registra šteta dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
prirodna nepogoda suša virovitičko-podravska županija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ