Posao traženja riječkih direktora dobila zagrebačka headhunting agencija: Jedina se javila na natječaj

Prema podacima Fine, GI GROUP STAFFING SOLUTIONS d.o.o. spada u skupinu malih poduzetnika, a tip vlasništva je privatno od osnivanja. Pretežita djelatnost je djelatnost agencije za zapošljavanje, broj zaposlenih prema satima rada u 2024. godini je 12, što je smanjenje od 29,41 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi u 2024. godini iznosili su 816.046 eura, što je povećanje od 4,47 posto. U 2024. godini ostvarili su neto dobit od 657 eura, što je smanjenje od 45,11 posto. Poslovni subjekt nalazi se na 785. mjestu po ukupnom prihodu, na 540. mjestu po zaposlenicima i na 4.370. mjestu po dobiti razdoblja od ukupno 9.059 subjekta u području djelatnosti administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.