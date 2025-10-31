kadrovska čistka
Posao traženja riječkih direktora dobila zagrebačka headhunting agencija: Jedina se javila na natječaj
Kada je krenula kadrovska čistka čelnih ljudi po riječkim komunalnim poduzećima, gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će se novi direktori birati potpuno transparentno i da će se napraviti iskorak u tom smjeru – angažmanom head hunting agencije kako bi se odabrali najkvalitetniji kadrovi.
Natječaj raspisala sva riječka komunalna društva
Natječaj koji su raspisala sva komunalna društva, osim Energa jer su ta gradska tvrtka i njezin direktor Marko Križanec dobili zeleno svjetlo nove riječke vlasti pa neće morati na natječaj, okončan je i njegovi rezultati nisu obećavajući, prenosi Novi list.
KD Autotrolej nije zaprimio niti jednu ponudu u postupku nabave te je donesena odluka o poništenju, a najvjerojatnije se natječaj neće ponavljati. KD Čistoća je odabrala agenciju: GI GROUP STAFFING SOLUTIONS d.o.o., Zagreb. Cijena odabrane ponude bez PDV-a iznosi 2.000 eura. KD Kozala je odabrala agenciju: GI GROUP STAFFING SOLUTIONS d.o.o., Zagreb. Cijena odabrane ponude bez PDV-a iznosi 2.000 eura, TD Poslovni sustavi su odabrali agenciju: GI GROUP STAFFING SOLUTIONS d.o.o., Zagreb. Cijena odabrane ponude bez PDV-a iznosi 2.000 eura.
TD Rijeka plus su odabrali agenciju: GI GROUP STAFFING SOLUTIONS d.o.o., Zagreb. Cijena odabrane ponude bez PDV-a iznosi 2.000 eura. U KD-u Vodovod i kanalizacija pregled i ocjena ponuda još je u tijeku, naveli su u Gradu Rijeci.
Dvanaest zaposlenih
Trenutno stanje s čelnim ljudima komunalnog sustava je takvo da je u Rijeka plus imenovan vršitelj dužnosti Vlado Mezak nakon što je smijenjen Željko Smojver, a za vršiteljicu dužnosti u Autotroleju Dijana Trošelj nakon što je smijenjen Robert Mrvčić.
U Vodovodu i kanalizaciji je stanje specifično budući da je direktor Andrej Marochini sam dao ostavku, a onda ga je Iva Rinčić imenovala vršiteljem dužnosti direktora do okončanja natječaja. Valja prepostaviti da se Marochini na njega neće javiti budući da odlazi u mirovinu.
Natječaj za direktore gradskih tvrtki otvoren je do kraja godine i tek tada će biti poznato je li angažman zagebačke tvrtke postigao željeni učinak i hoće li na čelo gradskih tvrtki doći stručni i sposobni menadžeri. Da bi potencijalni kandidati bili motiviraniji, gradska vlast podigla je direktorske plaće na razinu plaća zamjenika gradonačelnice, a riječ je o oko 3.500 eura.
Prema podacima Fine, GI GROUP STAFFING SOLUTIONS d.o.o. spada u skupinu malih poduzetnika, a tip vlasništva je privatno od osnivanja. Pretežita djelatnost je djelatnost agencije za zapošljavanje, broj zaposlenih prema satima rada u 2024. godini je 12, što je smanjenje od 29,41 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi u 2024. godini iznosili su 816.046 eura, što je povećanje od 4,47 posto. U 2024. godini ostvarili su neto dobit od 657 eura, što je smanjenje od 45,11 posto. Poslovni subjekt nalazi se na 785. mjestu po ukupnom prihodu, na 540. mjestu po zaposlenicima i na 4.370. mjestu po dobiti razdoblja od ukupno 9.059 subjekta u području djelatnosti administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.
Brend Wyser
Na svojim internetskim stranicama tvrtka navodi da usluge regrutacije i selekcije izvršnih i menadžerskih pozicija obavlja kroz brend Wyser.
Usluge potrage za menadžerima (»executive search« ili »head-hunting«), kompanije obično koriste kada traže kandidate za visoke pozicije za koje postoji ograničeni broj potencijalnih kandidata na tržištu, pa postoji potreba izravnog pristupa. Ovaj pristup u regrutaciji primjenjuje se ili za pozicije koje zahtijevaju visoko specijalizirane ili jedinstvene vještine, ili za pozicije srednjeg i visokog menadžmenta.
Ovakve pozicije najčešće ne možete naći u oglasima i nisu poznate širem tržištu, a potencijalni kandidati koji su kvalificirani mogu biti podjednako nevidljivi ili nedostupni poslodavcima. U tom slučaju, naši konzultanti služe kao veoma važno »jamstvo povjerljivosti« u odnosu između vaše kompanije i potencijalnih kandidata, s obzirom na to kako ćemo odgovarajućim kandidatima pristupiti izravno, ali uz maksimalnu diskreciju, navode u tvrtki koja je izabrana u većinu komunalnih poduzeća kao head hunting agenta za pronalaženje stručnih i sposobnih direktora.
