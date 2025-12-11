Rijeka usvojila proračun za 2026. godinu, Rinčić najavila smanjenje stope poreza na dohodak

Josip Ostrogović (HDZ), obrazlažući zbog čega je njegovoj stranci neprihvatljiv prijedlog proračuna, naveo je da je to u biti proračun Marka Filipovića i SDP-a, jer su sadašnja gradonačelnica i njena koalicija preuzeli upravljanje gradom tek sredinom godine. Mislili smo da će se promijeniti loše i štetne politike, ali to se nije dogodilo, naveo je.